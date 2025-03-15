【韓網熱門】IU&李善均《我的大叔》企劃意圖！網友：難怪當年我不喜歡

韓劇《我的大叔》於2018年播出，由IU、李善均、朴浩山和宋清晨主演，從擁有相同沉重生活負擔的40歲男人與20歲女人出發，延伸到他們的家人和朋友，講述他們互相觀察並治癒對方的故事。 最近韓網上有人公開了電視劇企劃意圖，引發了網友們的討論。

原po表示：「（大部份）電視劇裡的男主角個個都是能力者。 要麼是醫生、律師、企業家這類令人豔羨的職業，要麼擁有過目不忘的記憶力或超凡的推理能力，再不然就是來自外星、不受現實世界束縛的存在。 總之都是非凡之人。 可是！我們身邊真的有那樣的能人嗎？ 就算有，我們真的曾因那些能人而感動過嗎？ 若想打動人心，或許該是另一種存在——不張揚卻紮根於人性深處的存在。 （然而《我的大叔》這部劇裡男主角）沒有值得仰望的資歷，也沒有令人羨慕的能力，只是循規蹈矩地活著。但他內心卻有著九歲少年的純真，以及未被世俗浸染的敏銳，還有對人類本能的溫暖與執著。 （《我的大叔》）展現著被我們遺忘的『人性魅力』，看著他，仿彿用清泉洗净了耳目，街頭隨處可見的平凡大叔們，曾經覺得他們寒酸又可憐，如今卻覺得他們可愛得要命，看著看著就會笑中帶淚，最終嚎啕大哭。」



韓國網友評論：

1. 可是大叔的職業是結構工程師，專業人士，這和企劃意圖根本不符啊，有什麼好感動的，從他和年輕女生有牽扯開始就很骯髒了

2. 我對這劇有偏見，堅決不看

3. 從一開始的設定就很夢幻，男主是建築構造師，能力者，根本不是普通大叔會有的職業，有錢有閒有學歷有能力，老婆還是律師，這就是幻想中的大叔啊

4. 我沒看劇，IU不是中心人物？ 李善均才是？

5. 討厭這種企劃意圖，但看劇還一邊說「和自己太像了」之類的來安慰自己，日常生活中這種大叔特別多，這才是最糟糕的

6. 從劇名開始就很讓人討厭

7. 這個編劇寫的《我的出走日記》里男主的職業還是風月場所的從業者，人性非得從和年齡差很大的女生交往中才能體現出來嗎？？

8. 我就當作夢幻劇看的，確實是在美化中年男人，這種大叔現實裡根本沒有，全是中年油膩男

9. 在能從網上找到如何誘騙精神不穩定的年輕女性結婚網的「韓男民國」里把大叔包裝得這麼美好，還敢說是什麼純粹的人道主義，所謂的作品藝術性，全都是一派胡言。

10. 要誇自己從來都沒看過這部劇

11. 當時主要收視群是30、40代，10代20代不看都是有原因的

12. 不要騙自己說不是愛情，不如坦坦蕩蕩承認就是喜歡，為什麼要寫得那麼彆扭

13. 劇照也是IU一個年輕女生和3個大叔

14. 對我來說是一部非常好的作品，總之不是每一部作品都要所有人喜歡

15. 劇中的李善均確實是個正常人，但問題在於，塑造這樣的角色本身就是對大叔的萌化。 明明大叔本人並不感興趣，但年輕女孩自己主動喜歡上大叔的這種設定，就是一種意淫

16. 我和把這劇奉為人生電視劇的人永遠合不來

17. 加了吻戲之後企劃意圖全都被毀了，救贖設定中為什麼一定要把視角定在年輕女孩身上？ 這麼愛寫人性劇，怎麼不去寫同性戀

18. 這是我人生劇之一，看了很多遍

19. 九歲少年的純真，要被這劇笑死了

20. 就算退一百步來說，大叔在人格上可能是個好人，但問題是，為什麼不是通過同齡的男演員或同齡女性的視角來看待他，而是非要以「年輕女性」 為敘述者來灌輸這種觀念？ 這點讓我反感，難道還不明白嗎

21. 好了，你們就去宣傳這是你們的人生劇吧，現實中那些油膩男也會歡迎你們的

22. 日本的師生戀題材為什麼會被罵呢哈哈哈，因為那裡大多數也是年輕女學生喜歡上老師。 「年輕女孩愛上年長男人」 這種設定本身就是大叔意淫典型套路中的典型啊，如果不是雙向奔赴，那還能有多大區別嗎？

原文：https://theqoo.net/square/3646271291

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