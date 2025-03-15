金赛纶母亲发长文：女儿生前无一家媒体帮忙伸冤，孤独硬撑3年！控诉李镇浩等「杀人不犯法」

金赛纶母亲昨晚通过「横竖研究所」直播公开长文声明，对金秀贤的声明做出回应、恳请恢复女儿名誉，内容令很多网友感到心痛。

YouTuber横竖研究所（以下简称横竖研）原本预告将在昨晚直播中公开金秀贤在金赛纶家里「脱衣洗碗」的照片，但昨日上午金秀贤所属社发声明称他精神状态很不稳定，金赛纶母亲担心金秀贤轻生，於是拜托横竖研不要公开那些照片。

金赛纶母亲因丧女之痛造成的巨大压力，出现了面部神经麻痹（面瘫）的症状，日常生活受到严重影响。 昨晚的横竖研直播公开了金母的长文声明，她再次强调爆料目的是恢复女儿的名誉。



金母：「金赛纶从未对媒体说谎，从未假装兼职，并非只知道和朋友们享乐，也没有用伪造的照片引发恋爱传闻。」金母痛批逼死金赛纶的两大元凶：李镇浩及其他「网路拖车部队」将金赛纶一家推向地狱，前所属社Goldmedalist称她PO出的照片「不知是何意图」，令她被大众看做是「说谎的、精神不正常的小女孩」。 （*网路拖车部队 사이버렉카，对特定人和事散布夸张、恶意、不实消息以获取流量的八卦自媒体）



金母表示，当时的金赛纶身边除了家人之外一无所有，以二十出头的年纪独自承受了所有的假新闻和难以启齿的人身攻击。 李镇浩和「网路拖车部队」对已经倒下的金赛纶反复践踏踢打，媒体不负责任地报导传播，恶评者不断附和，导致金赛纶遭到全国性的集体排挤：「孤独地熬过整整3年，24小时都无法入睡。」



金母透露称，当时家人曾拜托记者帮忙报导委屈之处，但没有一家媒体试图核实真相或伸出援手，都只是一味地转载李镇浩、抨击金赛纶、然后领薪水继续过生活。 甚至在办丧事期间，还有Youtuber在身上藏著摄像机来到灵堂，李镇浩还给遗属打来电话。



金母认为，李镇浩等人的行径就是犯罪，只是法律尚未与时俱进，无法以杀人罪追究责任。 金赛纶家人希望恢复金赛纶作为演员的名誉，纠正虚假新闻，并敦促建立法律和制度，以保障媒体履行使命与责任、防止类似事件再次发生。

此前，金赛纶母亲在3月11日也通过横竖研公开过相似的声明，诉求都是恢复金赛纶作为演员的名誉，让她能获得悼念。



韩国网友对於金赛纶母亲的长文感到悲痛和抱歉。 有网友提起2年前曾在某餐厅见到当服务生的金赛纶，那是一家很普通的餐厅，没有任何媒体报导、也没有照片，当时的金赛纶十分努力地工作，网友对於没有帮她讲话感到十分后悔。



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