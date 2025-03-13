徐睿知否認是「金賽綸戀情第三者」！首度回應與金秀賢兄弟交往傳聞：「沒有任何關係... 我也是人，真的很疲憊」

今日，演員徐睿知在粉絲官咖PO文，首次對於與金秀賢及其表哥的戀情傳聞做出澄清，否定網友對於她「介入金秀賢&金賽綸戀情」的質疑。

有網友在徐睿知IG留言區寫道：「姐姐，金秀賢在調整戀愛狀態的時候劈腿了嗎？ 請不要讓我們第二次失望。剛剛在TikTok讀到新聞了。」徐睿知將該留言截圖PO到粉絲官咖，並寫道：「我也是人，真的覺得很疲憊、吃力、厭煩、悲傷，甚至窒息。 我一直忍耐、再忍耐... 不知不覺在這條評論下回覆了，後來又刪除了。」

徐睿知繼續寫道：「現在真的希望大家能適可而止。 我與他和他的哥哥完全沒有任何關係。 我甚至不明白為什麼要為此做出解釋，但今天真的覺得很鬱悶。」



서예지님 응원 많이 해줍시다 pic.twitter.com/h5lAsFwySI — 마뮤 (@mamyu1490796) March 13, 2025

此外，徐睿知曾在2020年與金秀賢合作出演tvN電視劇《雖然是精神病但沒關係》，並簽約金秀賢與表哥合作創立的經紀公司Goldmedalist。 網上一直有傳徐睿知與金秀賢和表哥李沙朗都有一腿，隨著近日媒體爆出金秀賢從2015年至2019年都在和金賽綸交往，遂有網友懷疑徐睿知是金秀賢與金賽綸之間的第三者。



不僅如此，網友還指出Goldmedalist對旗下女演員似乎一直缺乏保護。 2021年4月，D社爆料徐睿知曾與演員金正賢交往，2018年金正賢與徐玄拍戲時態度冷淡、令徐玄十分受傷，正是因為徐睿知在幕後操控的緣故。 在徐睿知遭到媒體斥責時，Goldmedalist沒有做出積極的道歉或維護動作，徐睿知新劇《夏娃》開播時亦沒有進行宣傳，2023年合約到期便不再續約。



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