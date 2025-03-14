歌手輝星離世案初步調查結果公佈：死因不明，仍須精密檢測

43歲歌手輝晟（輝星）死亡案件初步驗屍結果顯示「死因未明」。

12日，國立科學搜查研究院（國科搜）向首爾廣津警察署提交初步口頭意見稱「死因尚未確認」。 國科所相關負責人表示：「目前更傾向於暫緩判定死因。 雖然部份案件可通過屍檢立即確定死因，但此案需綜合精密檢測結果才能得出結論。 」警方預計查明確切死因尚需時日，精密檢測結果最長可能需要兩周時間。 同時表示，關於服藥情況與死亡之間的因果關係，也需要進一步具體確認。

據消防部門接獲家屬報案時現場情況顯示，曾發現含安眠成分的藥物。 警方正就此藥物流通渠道展開調查，國科所也正對現場物證進行精密鑑定，以確認是否含有毒品成分。



輝晟所屬經紀公司同日聲明：「原計畫低調舉行家族葬禮，但經慎重考慮，決定為熱愛輝晟的各界人士開放弔唁。 」靈堂設於首爾江南區三星首爾醫院殯儀館，14日起接受弔唁，16日出殯，安葬於光陵追悼公園。輝晟胞弟通過聲明表示：「哥哥始終背負著無人能解的深切孤獨，唯有通過音樂撫慰昇華情感。懇請曾被他的歌聲溫暖過的人們，請毫無負擔地前來送別，讓哥哥的最後一程不再孤單。 」

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