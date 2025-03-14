IU大女主心態！否認「明星病」：天生性格如此，沒禮貌也是真的！從不畏懼流言蜚語

歌手兼演員IU與朴寶劍合作的《苦盡柑來遇見你》正在熱播中，精彩的劇情和演員們超強感染力的演技令觀眾全然入戲，直呼「每集都在大哭」。 最近正處於劇宣傳期的IU就做客了YouTube頻道TEO的《Salon Drip2》。

節目中IU自稱是「宅女」，「我喜歡待在家裡。 化妝與不化妝的時候，模式會切換，能立刻進入『開』或『關』的狀態。 本名李知恩和藝名IU的不同也有一定影響。」



接著IU說道：「作為李知恩，我天生具備的一些優點之一就是能夠客觀地看待自己。」IU坦言：「別人可以批評我，但如果有人說『IU得了明星病』，那就是謊言。 因為我從來不認為自己很了不起，所以這個說法根本不成立。」她進一步補充道：「有人可能會在某個地方說我沒禮貌，那這可能是真的。 但這並不是因為『明星病』，而是我天生性格就這樣。」



IU坦言她不會因為針對自己的各種言論而受到太大影響，坦然地說道：「這也是一種運氣，有些評論甚至說我不是韓國人。有人說我長得醜、唱歌不好、演技差，這些對我來說都不是惡評，我不會在意。但如果有人捏造事實，說我做了沒做過的事，那就需要受到制裁。」

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