歌手辉星离世案初步调查结果公布：死因不明，仍须精密检测

43岁歌手辉晟（辉星）死亡案件初步验尸结果显示「死因未明」。

12日，国立科学搜查研究院（国科搜）向首尔广津警察署提交初步口头意见称「死因尚未确认」。 国科所相关负责人表示：「目前更倾向於暂缓判定死因。 虽然部份案件可通过尸检立即确定死因，但此案需综合精密检测结果才能得出结论。 」警方预计查明确切死因尚需时日，精密检测结果最长可能需要两周时间。 同时表示，关於服药情况与死亡之间的因果关系，也需要进一步具体确认。

据消防部门接获家属报案时现场情况显示，曾发现含安眠成分的药物。 警方正就此药物流通渠道展开调查，国科所也正对现场物证进行精密鉴定，以确认是否含有毒品成分。



辉晟所属经纪公司同日声明：「原计画低调举行家族葬礼，但经慎重考虑，决定为热爱辉晟的各界人士开放吊唁。 」灵堂设於首尔江南区三星首尔医院殡仪馆，14日起接受吊唁，16日出殡，安葬於光陵追悼公园。辉晟胞弟通过声明表示：「哥哥始终背负著无人能解的深切孤独，唯有通过音乐抚慰升华情感。恳请曾被他的歌声温暖过的人们，请毫无负担地前来送别，让哥哥的最后一程不再孤单。 」

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