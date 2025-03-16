记者李镇浩强辩「没有逼死金赛纶」：打电话给她是并不是为了采访

YouTuber李镇浩反驳了已故女演员金赛纶家属的采访言论。

日前，李镇浩通过自己的YouTube频道「演艺幕后总统李镇浩」中回应了《日刊体育》发布的已故演员金赛纶家属采访内容，表示：「无论如何，金赛纶去世后，她的家属一定十分悲痛，在这样的情况下，她们的名字频繁出现在报导中，让我感到沉重。 我向金赛纶深深哀悼，并再次祈愿逝者安息。」

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他先是指控《日刊体育》在金赛纶去世当天，仅凭单方面的消息来源撰写报导，未加核实。 针对他曾三次给金赛纶父亲打电话的指控，李镇浩澄清道：「我从未在丧期内主动联系过家属。 实际上，我本想去悼念金赛纶，但考虑到采访已经刊登，怕给家属带来困扰，所以等到出殡后才行动。 19日出殡后，我总共拨打了三次电话，目的是向家属『出於道义』表达歉意，因为我曾报导过有关她的内容。」



此外，李镇浩还提到：「（2月）21日我心情非常沉重，於是前往坡州金赛纶的安息地，但墓地工作人员告诉我，遗体已於20日移至他处。」

据李镇浩所述，金赛纶的父亲在第一次通话中表示「我不知道你是谁，现在精神混乱，无法接听电话」，随后便挂断了。 第二次通话中，他询问迁葬地点，但遭到拒绝。至於第三次通话，李镇浩解释说：「因为有人对我说『你为什么要联系家属？ 在丧期联系合适吗？』我认为必须直接沟通才能消除误解，所以拨通了电话。」并强调：「我最初联系家属的目的并非出於采访。」



对於「金赛纶因观看他的影片而备受折磨」的指控，李镇浩谨慎回应：「这是一个极为敏感的话题，我并不想主动提及她的名字。」他透露2024年2月，他曾与金赛纶的两位经纪人会面，共同探讨帮助她复出的问题。 由於舆论压力过大，他们商议应谨慎处理，并在影片制作过程中保持密切沟通。

李镇浩还补充：「当部份媒体报导她的戏剧复出与退出、与同行艺人的关系、《猎犬》片段争议等内容时，我并未涉及相关话题。 在其他媒体对金赛纶发布了100到300多篇报导的情况下，我的频道在过去三年中，仅发布了四条与她相关的视频。 无论有意还是无意，我的言论再度提及了逝者的名字，这一点，我向金赛纶的家属深深致歉。 同时，也恳请媒体在报导与逝者相关的话题时，务必慎重。」



此前，《日刊体育》曾刊登金赛纶父亲的采访，指责「包括YouTuber李镇浩在内的网路自媒体，以及无差别引用其视频的新闻媒体，使得金赛纶遭受极大痛苦，家人也一同经历了地狱般的折磨，即使到现在，痛苦仍未结束。」

金赛纶去世后，李镇浩已删除所有与她相关的影片。

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