INFINITE香港演唱會頻派福利騷肌露臂 大曬神級廣東話並二度Encore兼披露新歌舞步

由去年12月開始以韓國為首站展開出道15週年紀念巡迴演唱會的韓國男團INFINITE，今日終於到達海外場尾站香港，在AXA x Wonderland 竹翠公園舉行由D-SHOW主辦的《INFINITE 15th ANNIVERSARY CONCERT IN HONG KONG》，而這次亦是團體暌違九年以完全體再度訪港！香港作為巡演唯一戶外兼海外尾場，INFINITE全晚不斷福利放題，不但頻頻到台下與粉絲自拍，成員們更瘋狂騷肌，為INSPIRIT（粉絲暱稱）送上整整3.5小時的火熱舞台！

在現場樂隊的伴奏下，身穿白色閃石西裝的INFINITE直接走到小舞台以有名的「刀群舞」開場，演繹一連三首型格歌曲《Last Romeo》《Paradise》《The Eye》。之後六人逐一以廣東話作自我介紹，期間更不斷讚粉絲lovely and cute（甜美可愛）和比燈光更閃耀，還稱大家都是limited edition（限量版），因為全部都是獨一無二，全場INSPIRIT即冧爆尖叫！INFINITE又表示這次是limited edition巡唱的最後一場海外演出，故特別興奮，希望大家亦同樣能盡情享受今晚。





接下來INFINITE為粉絲送上兩首充滿男人味的歌曲《Inception》及《New Emotions》，表演過後，優賢肉麻地問粉絲有否因自己的愛而感到熾熱，結果被成烈以廣東話潮語「你好kam（尷尬）」反攻，引來全場爆笑！而在粉絲起哄下，INFINITE徇眾要求隨《New》的副歌音樂輪流擺出各種「必殺」結尾甫士，其中東雨背對台下掀起上衣露出半邊腰、優賢眼神挑逗地自摸臀部、隊長聖圭則半脫外套騷手臂，令會場溫度熱上加熱！





演唱會亦設個人演出環節，六人重新演繹團體或隊友的歌曲。打頭陣由成種獻唱搖滾版《Monster Time》，唱到興起更拿起水樽自淋並濕身瞓地，非常誘惑！L和優賢分別演唱《Shot》及《Kontrol》大騷紮實歌喉；東雨選擇以鋼琴深情自彈自唱《True Love》。聖圭則穿上低胸馬甲背心配漆皮西裝外套，以小性感裝束帶來成熟版本的《Calm ＆ Passion》，退場時更對大會鏡頭大派飛吻。而引起最高聲浪的莫過於成烈的《TGIF》，身穿黑背心黑皮褲的他走向小舞台時，突然單手扯掉上衣曬出健碩胸肌和腹肌，跳舞時更不時轉身騷背肌，尖叫聲頓時震裂全場！六人六色的演出，讓粉絲們均感受到各成員在團體以外的個人魅力。

接著他們披上長袍表演《Pray》和《The Chaser》，伴以澎拜壯闊的音樂，呈現出富東洋色彩的表演。六人其後在閒談環節再次提起成烈的個人舞台，東雨指成烈是「人間巧克力」，優賢則笑說當時INSPIRIT的尖叫聲比全員出場時還要大，台下於是對INFINITE報以更熱烈的歡呼聲。聽到粉絲不斷大喊「給我看」，成烈於是再大力打開白色恤衫騷肌，豈料這次恤衫竟「爆鈕」，東雨更拾起衫鈕送給粉絲，火辣場面秒變搞笑場面，令成員們都哭笑不得！





即將於3月6日推出新專輯《LIKE INFINITE》的INFINITE亦趁這次演唱會獻唱新歌《Sad Loop》，以及僅此15週年演唱會限定的《AIR》，而演唱經典名作《Be Mine》時會場瞬間沸騰，整齊熱烈的應援聲將全場氣氛推至高峰！除了拿手跳唱和慢板抒情歌，INFINITE還帶來一連串清新甜蜜情歌《Man In Love》《She’s Back》《Nothing’s Over》，六人趁機走到小舞台及台下親近粉絲，不但向粉絲做出大心心，甚至拿起粉絲手機和即影即有自拍。期間雖然下起微雨，先前猜拳輸掉的L在《Nothing’s Over》的即興獨舞環節依然豁出去扭腰，令氣氛有增無減！六人之後在小舞台唱出最後一首歌曲《Find Me》，全場INSPIRIT關掉手燈、亮起銀光閃閃的戒指燈並揮動應援，形成一片銀海，成員們都大為感動，以英語I love you答謝粉絲然後退場。





在INSPIRIT不捨的呼喚下，INFINITE換上演唱會T恤再次登場，先送上包括出道曲《Comeback Again》在內的三首安可曲，再拿着粉絲們準備的手幅、擺出臉頰心心拍攝全場大合照。接着成員們輪流發表感言，由隊長聖圭開始，他感觸表示整個巡迴發生了很多事，又感謝大家從首爾到香港一直陪伴，台下一起以韓文「金聖圭」「我愛你」來為他打氣；成烈表示很開心以香港作為巡唱海外尾站，更特別感謝隊長聖圭和INSPIRIT，大叫「好鍾意你哋」；東雨則高呼「唔想返去」，表示下次再來想再開戶外演唱會，成種亦提到這次戶外演出氣氛完全不同，感覺非常新奇，又賣關子叫大家期待下星期的驚喜，其他成員立刻有默契地「劇透」推出在即的新專輯歌曲的一小段舞蹈。L亦趁機呼籲粉絲多多收聽和購買新專輯，並表示4月將在韓國舉行安可演唱會，邀請香港INSPIRIT前來捧場。優賢則突然想起練習生時期在地下室的回憶，感嘆原來不經不覺已經15年過去，有賴INSPIRIT才得以走到這裏，指這晚是令自己回憶湧現的一天。他又以廣東話「唔可以出軌」跟INSPIRIT約定不要變心，與全場粉絲們隔空勾手指尾。





接著INFINITE唱出安可曲《Lately》，唱到尾聲時場內發放五光十色的煙花，成員們無不被此璀璨場面驚嘆，紛紛在小舞台駐足觀看！唱畢離場後，因INSPIRIT繼續熱情呼喚，INFINITE於是再度登場進行二次安可，一連唱出三首歌，並再一次到台下與粉絲近距離接觸。最後六人走到舞台不同角落一同牽手鞠躬離場，除了表白「我哋只有INSPIRIT」，又表示這是香港最美麗的一晚，承諾會再次回來，為歷時3.5小時的演唱會劃下圓滿句號。

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