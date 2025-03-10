《侵犯》權俞利電影新作力求突破！增重7公斤飾演孕婦「在更困難的嘗試都OK」

少女時代成員俞利（Yuri）近來在戲劇方面有多樣挑戰嘗試，在她的最新作品電影《侵犯》中她更挑戰演出抽菸場面、身體打鬥戲碼等等，不過她認為這些對她來說，是逆轉大家對她的「少女時代」形象逆轉的好機會。

即將在韓上映的《侵犯》劇情描述因女兒素賢的奇怪行動而日常生活幾乎被打亂的母親英恩（郭善英飾）以及過了20年後遺忘了過往記憶的敏（權俞利飾）以及海英（李雪飾）相遇之後展開的裂痕，是一部心理破壞懸疑作品。俞利所飾演的敏，不相信任何人，總是保持警惕而不敞開心門的人物，專門負責清掃孤獨死的現場，甚至不惜進行偷竊行為。



俞利表示相當喜愛這份劇本，她有著沉穩性格以及中低嗓音，挑戰演出叛逆性格的人物，並且這個角色在片中幾乎沒有化妝，為了呈現皮膚的粗糙感與深膚色，甚至還塗上了雀斑，並且這個角色敏，在知道自己懷孕後仍然吸菸，作為不吸菸者要挑戰吸菸場面，俞利也經過不少練習，她表示公司對此也有所擔憂，不過她表示自己抽的是戒菸專用的菸，所以算是替代品而非真正的香菸，俞利也表示就連強度更高的場面都願意嘗試，可見得她對於演出的熱情。



這部電影作品《侵犯》與tvN電視劇《假釋審查官李漢信》是在同時期進行拍攝的，俞利自曝增重了7公斤左右。俞利表示因為需要拍攝動作戲碼，希望在鏡頭前看起來是有點分量的，與以往大家認知的纖瘦身材少女時代俞利不同，她認為這也是一個演技變身的好機會，於是遇見這部作品《侵犯》讓她相當開心，並且說是期待許久也合乎時宜的作品。在現實層面，過了30歲之後也讓俞利覺得夢想需要更明確，因此這部作品能夠展現另一面的自己，她期待給大家留下更深刻的印象。



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