《侵犯》权俞利电影新作力求突破！增重7公斤饰演孕妇「在更困难的尝试都OK」

少女时代成员俞利（Yuri）近来在戏剧方面有多样挑战尝试，在她的最新作品电影《侵犯》中她更挑战演出抽菸场面、身体打斗戏码等等，不过她认为这些对她来说，是逆转大家对她的「少女时代」形象逆转的好机会。

即将在韩上映的《侵犯》剧情描述因女儿素贤的奇怪行动而日常生活几乎被打乱的母亲英恩（郭善英饰）以及过了20年后遗忘了过往记忆的敏（权俞利饰）以及海英（李雪饰）相遇之后展开的裂痕，是一部心理破坏悬疑作品。俞利所饰演的敏，不相信任何人，总是保持警惕而不敞开心门的人物，专门负责清扫孤独死的现场，甚至不惜进行偷窃行为。



俞利表示相当喜爱这份剧本，她有著沉稳性格以及中低嗓音，挑战演出叛逆性格的人物，并且这个角色在片中几乎没有化妆，为了呈现皮肤的粗糙感与深肤色，甚至还涂上了雀斑，并且这个角色敏，在知道自己怀孕后仍然吸菸，作为不吸菸者要挑战吸菸场面，俞利也经过不少练习，她表示公司对此也有所担忧，不过她表示自己抽的是戒菸专用的菸，所以算是替代品而非真正的香菸，俞利也表示就连强度更高的场面都愿意尝试，可见得她对於演出的热情。



这部电影作品《侵犯》与tvN电视剧《假释审查官李汉信》是在同时期进行拍摄的，俞利自曝增重了7公斤左右。俞利表示因为需要拍摄动作戏码，希望在镜头前看起来是有点分量的，与以往大家认知的纤瘦身材少女时代俞利不同，她认为这也是一个演技变身的好机会，於是遇见这部作品《侵犯》让她相当开心，并且说是期待许久也合乎时宜的作品。在现实层面，过了30岁之后也让俞利觉得梦想需要更明确，因此这部作品能够展现另一面的自己，她期待给大家留下更深刻的印象。



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