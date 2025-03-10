NTX和YG名製作人合作以〈OVER N OVER〉歡快回歸！Rawhyun改變思路向外收歌

以男團競演節目《Peak Time》開啟知名度的NTX，今（10）日攜第二張正規專輯《OVER TRACK》回歸，上午舉行了Showcase。

NTX新專《OVER TRACK》是自去年7月發行的迷你專輯《Hold X》後，時隔8個月回歸，也是自2023年11月發行的《ODD HOUR》再次推出正規專輯。此次《OVER TRACK》收錄了主打歌〈OVER N OVER〉在內11首歌，仍舊維持NTX「高量產」傳統，不同的是，NTX此次摒棄2022年發行《LATECOMER》以來「全創作」傳統，不再由兼任製作人的成員Rawhyun製作每首歌曲。



Rawhyun Showcase上表示自己身為團隊製作人，本來對從外部收歌感到反感，但在準備這張專輯的過程收到了YG製作人的歌曲，成員們一起聽了後便覺得能加入其中，「比起我們的特色，我們一面嘗試新的東西，一面思考能接近大眾的是什麼」，他也表示一直以來都想展現帥氣表演，但這次為了更接近大眾，帶來較易親近與聆聽的歌曲。



除了主打歌〈OVER N OVER〉，Rawhyun還有兩首創作曲〈Labona Kick〉（라보나킥）及〈想得簡單〉（쉽게 생각해）收錄專輯內，而成員暢薰及承元和Rawhyun一同參與了〈SCOOT〉（스쿠트）創作，三人一同寫詞，Rawhyun和P.K完成作曲。



名製作人P.K隸屬YG娛樂，是音樂創作團體FUTURE BOUNCE一員，FUTURE BOUNCE全員與ONE.KI（李基遠）等都加入此專輯製作。P.K個人替SE7EN、EPIK HIGH、BIGBANG、WINNER等製作過多首歌曲，BIGBANG〈IF YOU〉即他製作；而FUTURE BOUNCE除了替BIGBANG各成員Solo製作外，還有iKon、BLACKPINK、WINNER等等，BLACKPINK名曲〈WHISTLE〉就出自他們。



回到NTX主打歌〈OVER N OVER〉，歌詞講述青春們想擺脫鬱悶和日復一日的生活盡情玩耍、一同享受越軌，MV難得插入了許多「破格」CG和各種音效增加趣味性。成員們也再一次表示想帶來較貼近大眾的歌曲，允赫表示主打歌是較興奮、派對風格的歌曲，MV風格也是第一次嘗試，MV裡加上華麗的CG及成員們的演技、動作戲，看點相當多、很新鮮。暢薰也說這是第一次嘗試的種類，透露CG做得很精彩，他雙手合十似是希望大家能多加支持。



〈OVER N OVER〉MV已在午時公開，確實不同於過往硬派、Power的風格，輕快活潑，CG也如成員說的相當有趣值得玩味。底下網友留言「這個季節正適合，充滿能量歡快地像派對一樣的歌曲，這次活動也撕裂舞台吧」、「好！成為你們的粉絲了！NTX Fighting！」、「聽了很開心，是讓人想一起跳舞的歌！」、「好好聽」……等等。



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