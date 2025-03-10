54歲李瑞鎮公開不婚言論：比起家庭帶來的幸福更享受其他形式的幸福，交通事故可能比愛情先來

1971年出生，今年54歲的李瑞鎮家境優渥，自己本身也是韓娛圈的一線，出道多年也未曾有過花邊新聞爆出，被視作「黃金單身漢」，最近他卻透露了自己對於婚姻的想法，直言是「不婚主義」。

李瑞鎮和金光圭最近作客了YouTube綜藝《藉口GO》，暢談了各種話題。 劉在錫問李瑞鎮：「哥現在的生活幸福嗎？」李瑞鎮回答目前的生活狀態是「懷著非常感恩的心情活著」，表示比起家庭帶來的幸福，自己更享受其他形式的幸福，透露「我認為人不可能擁有所有東西」 ，這番話似乎暗示著他已經放棄結婚的想法，他還補充說目前享受著出國旅行和自由自在的生活，但也坦言無法體驗到來自家庭的幸福。



當劉在錫問：「你並不是完全否定結婚的可能性吧？」時，李瑞鎮堅定地回答：「現在完全沒有結婚的想法。 」」聽了之後池錫辰說道：「有些人本來沒打算結婚，後來突然就結婚了。」 李瑞鎮對此回應：「如果突然有了（結婚的念頭）那另當別論，但現在真的沒有這樣的想法。」 由此表明瞭自己堅定的非婚主義態度。



隨後，池錫辰說：「愛情就像車禍一樣，會突然降臨。」 李瑞鎮幽默地回應：「車禍可能會發生，但愛情不會降臨，至少在我現在的情況下。 感覺車禍會先發生。」用風趣的方式表達了自己當下的生活狀態。

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