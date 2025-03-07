《新烏托邦》喪屍新世界！令人不敢喘息的連續攻擊，Jisoo與朴正民各帶領兩條路線對抗～

Coupang Play系列的小型新喜劇作品《新烏托邦》找來了女團BlackPink的Jisoo以及影帝等級的實力派演員朴正民共組CP，雖然對於Jisoo演技方面有些許批評的聲浪，但劇情的笑點不斷，以及令人緊張的喪屍群體攻擊，播出後觀眾好評漸增。

＃無法預測的狀況持續發生！朴正民與Jisoo兩人無法停止的奔跑

《新烏托邦》中不斷上演令人無法預測的劇情狀況，讓服役中的朴正民「載允」以及女友Jisoo「英珠」雖然仍倖存但卻分隔兩地，載允在塔內的各樓層面對以不同方式攻擊的喪屍，英珠則是在街道上開車奔馳著。朴正民也提到劇情中的逆境反而為載允及英珠帶來成長，劇情中原本即將面臨分手的這對情侶，因為面對這樣的事件而更加珍惜對方，相信觀眾們也會為他們的戀情與安全應援。最後兩人能否安全逃離現況？



＃保有經典喪屍片的驚人場面＋忠於娛樂本質的呈現

《新烏托邦》中有群體喪屍幾乎將玻璃門擠壓破碎的場面，不禁令人想起喪屍片的始祖《屍速列車》，以及劇中也時常出現身體不完整的喪屍，包含眼球掉出、僅剩上半身還迅速移動等等，畫面相當衝擊。劇情中雖然在躲避喪屍的追趕，也不時出現搞笑的對話，或是壯烈犧牲的場面，仍會讓觀眾們看起來會心一笑。



＃充滿諷刺意味的新趣味誕生

《新烏托邦》屬於發生在現實狀況的假想劇情，擁有獨特趣味，特殊造型的K喪屍也相當吸睛，載允及英珠穿梭在大家都非常熟悉的首爾街頭，更增加觀眾們的投入感。有時劇情充滿緊張感，但卻透過演員們你一言我一語的鬥嘴反而成為喜感，血跡斑斑的緊張狀態下，好不容易接通了電話的載允及英珠，更令人感動。結合以上三大看點，讓《新烏托邦》獲得不少正面評價。



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