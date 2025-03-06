GD終於推出官方應援手燈！「自帶花盆小雛菊」設計超可愛，彩光鑰匙圈非粉都想買

GD（G-Dragon，權志龍）作為BIGBANG隊長出道19年，一直以來只有推出團體的官方應援手燈「皇冠燈」，今天終於公開了GD個人應援手燈，小雛菊和花盆充電座的設計真的太有sense！

今日下午，GD官方粉絲社群首次公開應援手燈的設計圖及發售說明，手燈本體應用了GD個人品牌PEACEMINUSONE「少一片花瓣小雛菊」的形象，包裝盒則採用草地圖案。 好期待亮起來的模樣：





有趣的是這隻手燈似乎採用充電方式，同時亮相的還有一個花盆造型的充電座，合體時真的超級可愛，又潮又有童趣！





此外還推出迷你鑰匙圈，根據使用示意圖來看同樣有燈光功能，亮起來時五彩繽紛，令人快樂的顏色真的很有GD風格：





售價方面，應援手燈本體58,000韓元，花盆充電座25,000韓元，迷你手燈鑰匙圈27,000韓元。 線上販售於3月12日中午開始在WITHMUU LIVE進行，線下販售則更早一步，3月9日至19日在首爾現代百貨（The Hyundai Seoul）舉辦的G-DRAGON媒體展覽《Übermensch》中就可以現場購買，該展覽僅限事先申請者免費入場（17日休）。



韓網友稱讚GD的應援手燈設計十分漂亮可愛，心動不已：「至今為止見過最漂亮的應援手燈」「花盆設計太有sense」「可以當台燈用」「不愧是GD」「非粉也好想買」「夏天會不會推出花瓣小電扇呢」「好想帶著這隻手燈去看GD演唱會，但沒有門票啊啊啊」。

此外，GD時隔8年於上月25日發行新專輯《Übermensch》，同時宣佈舉辦世界巡迴演唱會，首爾場將於本月29日和30日在高陽體育館舉行。



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