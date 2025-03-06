金宣虎原本要簽宋仲基公司，韓媒爆內情：車銀優入伍在即，Fantagio砸20億重金「攔截」成功

金宣虎本月1日宣佈簽約Fantagio，與車銀優同屬一家所屬社。 其實業內一直有傳聞，稱金宣虎有意簽約宋仲基所屬社，此番突然轉向讓很多人大感意外。

據韓媒「體育朝鮮」獨家，娛樂圈內早已盛傳金宣虎將簽約宋仲基所屬社HighZium Studio，媒體也多次報導了這一說法，大家都認為金宣虎的決定已經十分明確。 因此，最終簽約Fantagio的報導出現後，甚至有人認為HighZium Studio「遭到背叛」。



據業內人士透露，金宣虎一開始確實有意加入HighZium Studio，但Fantagio提出支付超過20億韓元的簽約金，最終令他改變心意。

對於Fantagio而言，因為旗下招牌藝人車銀優即將入伍，也需要一位能夠承接未來發展的核心演員。 即便如此，在近期娛樂圈普遍不提供簽約金的情況下，如此龐大的金額仍然令人意外，也顯示出Fantagio對金宣虎的明星價值極為看重。



另一方面，金宣虎的前經紀公司S.A.L.T娛樂只能吞下苦水。 金宣虎在2021年因《海岸村恰恰恰》人氣急升之際，因前女友懷孕疑雲陷入爭議，當時Salt娛樂四處奔走進行危機管理，如今卻未能獲得金宣虎續約，確實有些遺憾。 但金宣虎是在合約期滿後才離開，並未涉及「違規接觸」（在合約結束前與他公司私下接洽），因此S.A.L.T娛樂也無話可說。

對於20億高額簽約金的傳聞，Fantagio表示「不便確認」。

此外，1986年出生的金宣虎於2009年透過舞台劇《New Boeing Boeing》出道，之後出演了電視劇《金科長》、《百日的郎君》、《Start-Up：我的新創時代》、《海岸村恰恰恰》、《暴君》，以及電影《貴公子》等。 今年，他將陸續在Netflix劇集《苦盡柑來遇見你》、《這份愛可以翻譯嗎？ 》，以及Disney+劇集《魅惑》中亮相。



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