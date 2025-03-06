金宣虎原本要签宋仲基公司，韩媒爆内情：车银优入伍在即，Fantagio砸20亿重金「拦截」成功

金宣虎本月1日宣布签约Fantagio，与车银优同属一家所属社。 其实业内一直有传闻，称金宣虎有意签约宋仲基所属社，此番突然转向让很多人大感意外。

据韩媒「体育朝鲜」独家，娱乐圈内早已盛传金宣虎将签约宋仲基所属社HighZium Studio，媒体也多次报导了这一说法，大家都认为金宣虎的决定已经十分明确。 因此，最终签约Fantagio的报导出现后，甚至有人认为HighZium Studio「遭到背叛」。



据业内人士透露，金宣虎一开始确实有意加入HighZium Studio，但Fantagio提出支付超过20亿韩元的签约金，最终令他改变心意。

对於Fantagio而言，因为旗下招牌艺人车银优即将入伍，也需要一位能够承接未来发展的核心演员。 即便如此，在近期娱乐圈普遍不提供签约金的情况下，如此庞大的金额仍然令人意外，也显示出Fantagio对金宣虎的明星价值极为看重。



另一方面，金宣虎的前经纪公司S.A.L.T娱乐只能吞下苦水。 金宣虎在2021年因《海岸村恰恰恰》人气急升之际，因前女友怀孕疑云陷入争议，当时Salt娱乐四处奔走进行危机管理，如今却未能获得金宣虎续约，确实有些遗憾。 但金宣虎是在合约期满后才离开，并未涉及「违规接触」（在合约结束前与他公司私下接洽），因此S.A.L.T娱乐也无话可说。

对於20亿高额签约金的传闻，Fantagio表示「不便确认」。

此外，1986年出生的金宣虎於2009年透过舞台剧《New Boeing Boeing》出道，之后出演了电视剧《金科长》、《百日的郎君》、《Start-Up：我的新创时代》、《海岸村恰恰恰》、《暴君》，以及电影《贵公子》等。 今年，他将陆续在Netflix剧集《苦尽柑来遇见你》、《这份爱可以翻译吗？ 》，以及Disney+剧集《魅惑》中亮相。



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