【三月片單】《魔女》盧正義身陷詛咒拒異性靠近，《協商的技術》李帝勳銀髮回歸！

踏入三月，「黃Viu」繼續為廣大觀眾送上最多元化的韓劇，除了由朴珍榮和盧正義主演的Viu Original奇幻韓劇《魔女》、徐康俊和秦基周領軍的Viu Original原創韓劇《臥底高中》先後引領風騷，由視帝李帝勳獨挑大樑的全新話題韓劇《協商的技術》也將於3月8日登陸「黃Viu」！

《協商的技術》

《協商的技術》講述被譽為傳奇談判專家的尹洙諾（李帝勳 飾）為拯救陷入危機的山人集團而展開了一場高風險的談判，劇情將圍繞他及其精英團隊的活躍故事。作為韓劇收視保證，李帝勳透露被故事吸引而接下劇本：「收購和合併這種題材在韓劇裡並不常見，因此對我來說是非常特別且有趣的體驗！為了讓尹洙諾這個角色與以往有所不同，所以嘗試了銀髮造型，這種讓人難以捉摸、隱藏著秘密的神秘感，或許會勾起觀眾的好奇心。」



《魔女》

改編自姜草人氣作品，Viu Original原創奇幻韓劇《魔女》講述朴美貞（盧正義 飾）自小被稱為「魔女」，喜歡她的男人不是受傷就是死亡，導致她被同學疏遠，甚至被村民驅趕，高中時期便隻身移居首爾過著與世隔絕的生活；她的同級同學李東鎮（朴珍榮 飾）愛在心裡口難開，最終錯過了與女方認識的機會。為了證明美貞並非魔女，東鎮考入統計學系，企圖用數字證明圍繞美貞的不幸只是偶然，可是他卻在一次又一次中失敗。十年過去，東鎮成為了業界最強的數據分析師，某天他在地鐵意外重逢美貞，卻發現對方依舊過得非常孤獨，不但沒有朋友、更只敢在深夜出門，為此他決定回到起點找出線索，試圖打破對方的惡運！



《魔女》雖然是珍榮退伍後首部電視劇，不過他日前自爆該劇原來早於兩年前完成拍攝：「這是兩年前就拍完的項目，也是退伍後第一部電視劇，所以有點緊張；但是退伍後就有電視劇可以播，我感到非常高興！」談到《魔女》是他和盧正義繼《Dream High 2》後暌違13年再度合作，他笑言感覺就似老友敍舊：「時間過得很快，能夠與老朋友再次合作，我們真有緣分！不過我覺得不公平的是，我的心智跟當年一樣，但是我的身體好像已經老了。」盧正義也表示：「時隔多年再次見面，我感到相當興奮，情況就似初次見面一樣，我們玩得很開心！」相差七歲的二人在劇中飾演高中同學，看起來卻毫無違和感，讓人更期待他們的化學反應。



《臥底高中》

Viu Original原創動作韓劇《臥底高中》講述國家情報院特工鄭海成（徐康俊 飾）在一次行動後被降職，後來還被指派執行秘密任務——追查高宗皇帝消失的十噸金塊下落！為了隱藏身份，他偽裝成高中生潛入炳文高中，並在打聽下懷疑學校舊館就是收藏金塊的所在地，卻差點被熱血代課老師吳秀雅（秦基周 飾）發現；然而富有正義感的他看不慣同學李東民遭到校園欺凌，更與國會議員的兒子、校霸朴泰秀發生肢體衝突，讓秀雅開始反思身自己為老師的缺失，兩人也由此結下不解之緣。



《臥底高中》鄭海成一角是個正義可靠的特工，現實中的徐康俊也讓秦基周讚不絕口：「他在片場完美地扮演了領導者的角色，看到他獨自處理很多事情卻從不分心，也沒有半點疲態，讓我無條件產生信任。」劇中徐康俊和秦基周不時鬥嘴，令觀眾看得開懷大笑，對此徐康俊也笑言兩人默契十足：「基周真的很可愛，她會隨著對方的表現而改變自己的演技，她真是一個好演員，這次和她合作讓我得到很多啟發。」提到第一集便大方半裸晒肌，徐康俊則表示無有怕：「我並不介意裸露鏡頭，因為我在軍隊裡有很多時間，唯一能做的就是鍛鍊身體，所以我把自己照顧得很好，可以隨時拍攝這些場景。」





以上三個話題韓劇於「黃Viu」陸續上架，香港觀眾亦可一併收看，免費緊貼最新韓流。

專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞