YG娛樂將「結束演員經紀」！大咖演員車勝元＆金喜愛有望加入Keyeast，正在積極討論中！

今年1月，YG娛樂宣布爲了集中於本職工作音樂，將進行事業結構重組，作爲其中的一環是結束演員經紀（YG STAGE）業務。

而 YG STAGE 目前旗下有金喜愛、車勝元、張鉉誠、劉寅娜、鄭惠英、秀賢、李洙赫、李聖經、張基龍、景收真、韓昇延、孫娜恩、陳慶、朱宇宰等演員。



因此被分類爲「FA大魚」（自由經紀、Free Agents）的車勝元、金喜愛等YG娛樂公司所屬演員們正在物色新的所屬公司。今日（6）有韓媒報導，車勝元和金喜愛最近爲了討論專屬合約問題與 Keyeast 進行會談。對此，Keyeast 相關人士表示：「正在積極討論與車勝元、金喜愛簽訂專屬合約。」



車勝元1988年作為模特兒出道後，1997年開始作為演員活動，與柳海真一起出演綜藝《一日三餐》系列也受到很多人的喜愛。金喜愛作爲女性主演中兼具票房和演技，再加上持續的話題性備受矚目的獨一無二的演員，備受觀眾喜愛。



另外，Keyeast 旗下有蔡貞安、裴正南、韓善伙、姜漢娜、史蒂芬妮·李、沈熙燮等演員。最近也參與製作《具景伊》、《只一人》、《家族計劃》、《問問星星吧》、《揭密最前線》等電視劇。

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