Super Junior劇透連(G)I-DLE都不放過XD 銀赫說溜嘴雨琦要給Minnie驚喜，見不對勁慌亂改口

(G)I-DLE Minnie今年1月展開Solo活動，日前官方釋出她末放活動花絮，隊友薇娟、小娟與雨琦都來探班啦！但雨琦出現前卻出現插曲，「Solo後輩」Super Junior銀赫搶先劇透雨琦要來！

眾所皆知(G)I-DLE Minnie和雨琦都是Super Junior粉絲「E.L.F.」，而E.L.F.們應該也很習慣Super Junior老愛向粉絲劇透的壞習慣(?)，沒想到Minnie和雨琦就算已連變成演藝圈同事也遭殃XD。

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事情是這樣的，Minnie和工作人員在音放後台樓梯間拍影片，熟人銀赫自然而然地經過打招呼，還問Minnie：「聽說雨琦也會來？」Minnie一臉問號，銀赫見狀心虛表情全都錄，說溜嘴就算了，下一句還說：「不是啦，她不會來！」似乎讓Minnie更確信雨琦會來了，喜悅表情藏不住。



Minnie和銀赫一起拍Challenge舞蹈影片，Minnie興奮說自己是「前輩」，因為早Solo一週，兩人交換前後輩身分打招呼相當可愛。跳完後，銀赫又很不識相(?)問(G)I-DLE工作人員：「（雨琦）沒來嗎？」原來他準備了兩件自己Solo活動的紀念T-Shirt要送Minnie和雨琦，露餡程度讓人嚴重懷疑是故意的XDDD。



不久，雨琦真的來了！雨琦為了Minnie的收錄曲〈Cherry Sky〉帶來整盒櫻桃到訪，一進門喊完金Minnie再來就是「完蛋了」，她還說：「真是太生氣了，聽說銀赫前輩講出去了……真是的！銀赫前輩！」



雖然銀赫破壞雨琦給Minnie的驚喜，但卻收到雨琦給自己的驚喜！銀赫收到驚喜蛋糕，開口又在演：「雨琦你怎麼來了？」讓雨琦超級無言XDDD。



▼花絮影片（以定位6:02，前半段是薇娟和小娟探班內容）



▼補充當天雨琦跟著Minnie上台，雨琦下台前又以「前輩」姿態和銀赫搞笑互動



은혁선배님이랑 인사하는 우기 민니 pic.twitter.com/zMFnkGGfhy — 동글 (@dd0ngl) February 4, 2025

Super Junior和(G)I-DLE這對偶像和粉絲的互動，一直以來都很受雙方粉絲歡迎，這次銀赫和雨琦各自Solo活動互動也相當多，除了必備的互拍Challenge影片，Minnie曾上銀赫與東海（D&E）節目《要來這邊嗎》宣傳，拿一位還實現和D&E諾言感謝他們，更為銀赫送上應援咖啡車呢！



동해물과 백두은혁 약속지킨 민니! 축하해! pic.twitter.com/I3dyXyPyB8 — Super Junior 이동해 (@haruonedonghae) February 2, 2025

민니 sbn 선물 인증하는 신인가수 은혁이 sbn 감사합니다 pic.twitter.com/7XACw6fojP — (@0404__tothemoon) February 8, 2025

▼最後回顧Minnie和銀赫這相差一週出道的前後輩各自主打歌吧，還有兩人一起的Challenge！兩人還前後拿下KBS音放《音樂銀行》一位真是太好了！



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