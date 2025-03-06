YG娱乐将「结束演员经纪」！大咖演员车胜元＆金喜爱有望加入Keyeast，正在积极讨论中！

今年1月，YG娱乐宣布爲了集中於本职工作音乐，将进行事业结构重组，作爲其中的一环是结束演员经纪（YG STAGE）业务。

而 YG STAGE 目前旗下有金喜爱、车胜元、张铉诚、刘寅娜、郑惠英、秀贤、李洙赫、李圣经、张基龙、景收真、韩升延、孙娜恩、陈庆、朱宇宰等演员。



因此被分类爲「FA大鱼」（自由经纪、Free Agents）的车胜元、金喜爱等YG娱乐公司所属演员们正在物色新的所属公司。今日（6）有韩媒报导，车胜元和金喜爱最近爲了讨论专属合约问题与 Keyeast 进行会谈。对此，Keyeast 相关人士表示：「正在积极讨论与车胜元、金喜爱签订专属合约。」



车胜元1988年作为模特儿出道后，1997年开始作为演员活动，与柳海真一起出演综艺《一日三餐》系列也受到很多人的喜爱。金喜爱作爲女性主演中兼具票房和演技，再加上持续的话题性备受瞩目的独一无二的演员，备受观众喜爱。



另外，Keyeast 旗下有蔡贞安、裴正南、韩善伙、姜汉娜、史蒂芬妮・李、沈熙燮等演员。最近也参与制作《具景伊》、《只一人》、《家族计划》、《问问星星吧》、《揭密最前线》等电视剧。

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