Super Junior剧透连(G)I-DLE都不放过XD 银赫说溜嘴雨琦要给Minnie惊喜，见不对劲慌乱改口

(G)I-DLE Minnie今年1月展开Solo活动，日前官方释出她末放活动花絮，队友薇娟、小娟与雨琦都来探班啦！但雨琦出现前却出现插曲，「Solo后辈」Super Junior银赫抢先剧透雨琦要来！

众所皆知(G)I-DLE Minnie和雨琦都是Super Junior粉丝「E.L.F.」，而E.L.F.们应该也很习惯Super Junior老爱向粉丝剧透的坏习惯(?)，没想到Minnie和雨琦就算已连变成演艺圈同事也遭殃XD。

*延伸阅读：

〈(G)I-DLE Minnie&雨琦超专一就爱圭贤&厉旭惹怒银赫XD 东海搞笑情勒「领奖要感谢我们」〉

〈「我的偶像来我的演唱会」！SJ厉旭到(G)I-DLE演唱会看雨琦啦！被嫌弃(?)的D&E也在〉

事情是这样的，Minnie和工作人员在音放后台楼梯间拍影片，熟人银赫自然而然地经过打招呼，还问Minnie：「听说雨琦也会来？」Minnie一脸问号，银赫见状心虚表情全都录，说溜嘴就算了，下一句还说：「不是啦，她不会来！」似乎让Minnie更确信雨琦会来了，喜悦表情藏不住。



Minnie和银赫一起拍Challenge舞蹈影片，Minnie兴奋说自己是「前辈」，因为早Solo一周，两人交换前后辈身分打招呼相当可爱。跳完后，银赫又很不识相(?)问(G)I-DLE工作人员：「（雨琦）没来吗？」原来他准备了两件自己Solo活动的纪念T-Shirt要送Minnie和雨琦，露馅程度让人严重怀疑是故意的XDDD。



不久，雨琦真的来了！雨琦为了Minnie的收录曲〈Cherry Sky〉带来整盒樱桃到访，一进门喊完金Minnie再来就是「完蛋了」，她还说：「真是太生气了，听说银赫前辈讲出去了……真是的！银赫前辈！」



虽然银赫破坏雨琦给Minnie的惊喜，但却收到雨琦给自己的惊喜！银赫收到惊喜蛋糕，开口又在演：「雨琦你怎么来了？」让雨琦超级无言XDDD。



▼花絮影片（以定位6:02，前半段是薇娟和小娟探班内容）



▼补充当天雨琦跟著Minnie上台，雨琦下台前又以「前辈」姿态和银赫搞笑互动



은혁선배님이랑 인사하는 우기 민니 pic.twitter.com/zMFnkGGfhy — 동글 (@dd0ngl) February 4, 2025

Super Junior和(G)I-DLE这对偶像和粉丝的互动，一直以来都很受双方粉丝欢迎，这次银赫和雨琦各自Solo活动互动也相当多，除了必备的互拍Challenge影片，Minnie曾上银赫与东海（D&E）节目《要来这边吗》宣传，拿一位还实现和D&E诺言感谢他们，更为银赫送上应援咖啡车呢！



동해물과 백두은혁 약속지킨 민니! 축하해! pic.twitter.com/I3dyXyPyB8 — Super Junior 이동해 (@haruonedonghae) February 2, 2025

민니 sbn 선물 인증하는 신인가수 은혁이 sbn 감사합니다 pic.twitter.com/7XACw6fojP — (@0404__tothemoon) February 8, 2025

▼最后回顾Minnie和银赫这相差一周出道的前后辈各自主打歌吧，还有两人一起的Challenge！两人还前后拿下KBS音放《音乐银行》一位真是太好了！



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