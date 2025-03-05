被封「台灣初戀」，王大陸又涉教唆傷害！韓網：賠我《我的少女時代》、勝利的朋友

台灣多部「初戀系」純愛電影在韓國都相當有人氣，包括2015年上映《我的少女時代》，男主角王大陸也隨之擁有人氣，被封為「台灣初戀」，但王大陸近日卻陸續涉及逃兵役甚至教唆殺人，讓韓網對他完全破滅。

▼王大陸在《我的少女時代》上映隔年還曾到韓國活動和影迷相見歡



王大陸昨（5）日下午被爆涉及教唆殺人，原來是先前涉及逃兵役時，檢調人員意外從他手機發現他唆使友人游男傷人，理由疑似是用Uber叫車叫到一台特斯拉，但因不會開車門拍打了車窗，導致雙方起口角，王大陸不僅在當下對司機比中指，事後更唆使友人對司機施爆。王大陸和游男昨日便被檢方以殺人未遂罪送辦，後來才改傷害罪。



韓國先是在X（Twitter）傳開，有名網友寫了幾行字「還以為台灣王大陸是因逃兵役接受調查呢，結果因為殺人未遂先被立案;;;;打到對方要死掉的地步;;;;真是;;;瘋了吧;;」，貼文已累計5000多次轉發，該網友還會留言更新案件進度，轉發的網友一部分覺得不意外，表示「請遠離勝利的朋友」、「本來就有不好的傳聞，不驚訝」，另一部分則很訝異，喊「賠我《我的少女時代》C8」、「我的第一個台灣男人」。



대만 왕대륙이 병역기피 관련으로 수사 받는줄 알고 있었는데 그것보다 먼저 살인미수 혐의로 입건되었다네 ;;;;상대를 죽일정도로 팼다니 ;;;;참나;;; 미친거아녀;; — ming oh (@ming_0h) March 4, 2025

韓國知名論壇Theqoo晚間也有篇‎熱門貼文誕生，原Po細心整理王大陸殺人未遂事件（貼文當時尚未改成傷害罪）來龍去脈，留言到了凌晨便蓋了要千則，大部分網友都吃驚地留言「瘋了」，或想起他和惡名昭彰的勝利有過交情所以不意外，也有人失望留言「看了《狼殿下》（中國電視劇）覺得真的很帥……為什麼做這種狗屁事」、「之前還去台灣踩點、買OST、DVD和海報，真是流氓……」、「又一部作品毀了」，還有人懷疑王大陸是不是被陷害，但被其他人回覆「想太多」、「太沉迷電視劇了吧」。

▼Theqoo同樣的貼文內容在X也被轉發，高達3.4萬轉發



나의 소녀시대 나온 대만배우 왕대륙

살인미수 혐의로 송치됨



병역기피혐의는 결국 3월 13일에 입대하는걸로 결정났었는데 살인미수혐의는 한 5시 30분전에 현지 매체에 뜬거같음

그거때문에 3월 입대 가능할지는 알 수 없다고..



참고로 승리 정준영과는 평범한 친구사이라고 하네요~ pic.twitter.com/FDQIAslJc2 — 길티아카이브 시즌2 (@Queenarchive2) March 4, 2025

▼王大陸過往和勝利合照



韓國平面媒體、電視媒體很快也跟進報導，除了「台灣明星」，不少媒體也用「台灣初戀」或「勝利好友」替王大陸冠名。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞