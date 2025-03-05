文彩元与Blitzway Studios签约，与朱智勋、郑丽媛等人成为同门！是否会出演《模范计程车3》？备受关注！

今日（5）经纪公司 Blitzway Studios 公布与文彩元签订专属合约的消息。

Blitzway Studios 表示：「文彩元拥有广泛的演技范围和独一无二的氛围，今后将全力支持在多种作品中展开有深度的演技。希望大家多多支持和关注与本公司一起重新开始活动的文彩元。」而 Blitzway Studios 目前旗下有高斗心、朱智勋、郑丽媛、千玗嬉、禹棹焕、印乔镇、苏怡贤、朴河宣、孙淡妃、郭东延、姜旻儿、尹博等演员。



2007年通过情境喜剧《奔跑吧，鲭鱼》出道的文彩元，之后在《灿烂的遗产》、《公主的男人》、《善良的男人》、《Good Doctor》、《犯罪心理》、《恶之花》、《鸡龙仙女传》、《法钱》等多部作品展现多样的演技。



文彩元在2023年还特别出演《模范计程车2》（模范的士2），最后一集播出中，金道奇（李帝勋 饰）为了调查因为投诉军中性暴力事件而受到二次伤害，最后选择自我断的女军中士「黄睿莉」的案件而潜伏军队，他在军中与陆军中尉吴美书（文彩元 饰）相遇，两人只有眼神交流，让观众们都非常好奇他们的过去发生什么事？而《模范计程车3》已确定在今年下半年播出，她是否会再登场，也备受关注！



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