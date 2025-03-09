【K社韓國小百科】韓國發佈《2023年薪資崗位收入所得（酬勞）結果》：女性平均薪酬遠低於男性

2025年2月末，韓國統計廳發佈了《2023年薪資崗位收入所得（酬勞）結果》，2023年薪資崗位收入僅增長2.7%，創歷史最低水準。

根據調查結果顯示，2023年12月薪資崗位的月均收入為363萬（韓幣，下同），同比增加2.7%（10萬）。 這一增幅僅為2022年6%的一半，也是自2016年相關統計開始以來的最低增長率。

收入增長率下降的主要原因是大企業職員的收入縮水。 按企業規模來看，大企業職員的平均收入為593萬，同比僅增長0.4%（2萬）。 相比之下，中小企業職員的平均收入為298萬，增長4.3%（12萬），增幅相對較高，主要受最低薪資上調的影響。



而性別收入差距進一步擴大。 2023年男性職員的平均收入為426萬，同比增加3.0%（12萬）。 女性職員的平均收入為279萬，同比增長2.8%（8萬）。由於男性的收入增幅超過女性，男女薪資差距進一步拉大，並已連續三年（自2021年起）持續擴大。

按年齡段來看，收入最高的依次是40多歲（451萬）、50多歲（429萬）、30多歲（386萬）。

按行業來看，主要由大企業佔據的金融·保險業（753萬）、電力·燃氣·蒸汽·空氣調節供應業（675萬）收入水準最高。 而住宿·餐飲業（181萬）和協會·團體·其他個人服務業（223萬）收入最低。

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