【K社韩国小百科】韩国发布《2023年薪资岗位收入所得（酬劳）结果》：女性平均薪酬远低於男性

2025年2月末，韩国统计厅发布了《2023年薪资岗位收入所得（酬劳）结果》，2023年薪资岗位收入仅增长2.7%，创历史最低水准。

根据调查结果显示，2023年12月薪资岗位的月均收入为363万（韩币，下同），同比增加2.7%（10万）。 这一增幅仅为2022年6%的一半，也是自2016年相关统计开始以来的最低增长率。

收入增长率下降的主要原因是大企业职员的收入缩水。 按企业规模来看，大企业职员的平均收入为593万，同比仅增长0.4%（2万）。 相比之下，中小企业职员的平均收入为298万，增长4.3%（12万），增幅相对较高，主要受最低薪资上调的影响。



而性别收入差距进一步扩大。 2023年男性职员的平均收入为426万，同比增加3.0%（12万）。 女性职员的平均收入为279万，同比增长2.8%（8万）。由於男性的收入增幅超过女性，男女薪资差距进一步拉大，并已连续三年（自2021年起）持续扩大。

按年龄段来看，收入最高的依次是40多岁（451万）、50多岁（429万）、30多岁（386万）。

按行业来看，主要由大企业占据的金融・保险业（753万）、电力・燃气・蒸汽・空气调节供应业（675万）收入水准最高。 而住宿・餐饮业（181万）和协会・团体・其他个人服务业（223万）收入最低。

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