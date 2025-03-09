【綜合】《外傷重症中心》爆紅全球，原作者只分到4000萬韓元！Netflix簽約模式「一刀切」買斷版權，人氣演員單集片酬8億對比太強

Netflix原創劇《外傷重症中心》的原作者韓山李家公開了自己從該劇獲得的收益，竟然不及主演級演員的十分之一，讓不少人感到驚訝。

原作者總收入4000萬韓元，不及主演十分之一

Netflix劇集《外傷重症中心》改編自韓山李家（Hansanleega，本名李洛俊）撰寫的同名網路小說，講述天才外科醫生白江赫（朱智勛 飾）為重振外傷重症團隊而奮鬥的故事。 上月24日在 Netflix上線後迅速登上韓國觀看排行榜第一名，並進入全球63個國家的TOP10，甚至超越《魷魚遊戲》第二季奪下Netflix全球冠軍，引起廣泛關注。

作者韓山李家本人就是耳鼻喉科專科醫師出身，創作的故事情節扎實、貼近醫療界現實，已成為明星網路小說作家。 近日他做客YouTube頻道「作家朋友們」，透露稱雖然劇集成功，但並未為他帶來可觀的收益：「包括簽約金和票房分紅在內，一共是4000萬韓元。」



韓山李家解釋道，簽約金一共是5000萬韓元，與製作公司和出版社按照一定比例分配後，大約剩下一半。 Netflix的分紅模式又與眾不同，是一次性支付製作費的5%，其中約1%屬於韓山李家。 換句話說，如果製作費為200億韓元，那麼Netflix支付的總額為10億韓元，其中只有一千幾百萬韓元歸原作者所有。

然而，與原作者形成鮮明對比的是，Netflix主演級演員的單集片酬普遍已漲到4至5億韓元，部份頂級演員的單集片酬甚至達到8億韓元。 換言之，作為劇本核心的原作者，所得收益竟然不及主演級演員一集片酬的十分之一。

面對外界對於韓山李家靠這部劇一舉致富的猜測，他幽默回應：「有人說我買了大樓，如果4000萬韓元能買到大樓，請告訴我在哪裡。」



Netflix買斷式簽約模式引質疑

這樣的收益差距與Netflix的政策密切相關。 Netflix是一把雙刃劍，一方面會投入巨額製作費、承擔所有風險，保障製作公司不會虧損，但作為交換條件會獨佔版權，無論作品是否大賣，原作者與製作公司都無法獲得額外收益。

Netflix投資《魷魚遊戲》的製作費約為250億韓元，根據《彭博社》獲得的內部文件，該劇為Netflix創造的價值接近9億美元（約 1.2 兆韓元），幾乎是投資額的41.6倍。 然而業界推測，製作公司從Netflix收到的250億韓元中，大約有200億韓元用於製作成本，最終收益最多不超過50億韓元，與Netflix的收入相比僅為 1/200。



被退到邊緣的創作者

韓山李家深感被排除在電視劇製作過程之外：只拿到了前三集劇本，而且還是初稿、並非最終版本，無法參與諮詢或劇本創作，能夠參觀拍攝現場也只是因為與Studio N有私交。對此，Netflix給出的理由是「原著作者介入會讓進程變得複雜」。

《魷魚遊戲》導演黃東赫拍攝第一季時因壓力過大掉了8、9顆牙，而最終獲得的酬勞，用他的話說只是夠用程度：「Netflix並沒有支付額外獎金，只是按照合約支付應得的費用。」黃東赫親自撰寫劇本，但目前對該作品已無任何權利，曾表示：「如果能回到過去，我不會這麼做。」



關於保障創作者權益的嘗試

然而，Netflix並非在所有國家都採用買斷模式。法國政府規定Netflix只能獨占版權3年，部份國家則透過著作權管理機構向創作者額外支付版權費。2023年初，黃東赫突然收到來自西班牙與阿根廷的數千萬韓元款項，這是當地著作權機構根據《魷魚遊戲》的觀眾數量支付的額外版權費，與Netflix支付的酬勞無關。

目前已有法國、義大利、西班牙、阿根廷、哥倫比亞、智利等28個國家制定了「公平報酬」的著作權法，向Netflix收取費用後，作為版權費額外支付給導演和作家。 韓國知識財產權專門律師南言浩表示，隨著大型OTT出現，從業者之間的收益不均現象日益嚴重，為改善這一趨勢，歐洲和南美紛紛制定了所謂的「追加報酬請求權」規定。 韓國製作者也因此受益，2023年2月，共有約五百多名韓國影視創作者獲得了共計2.6億韓元的額外收入。



但諷刺的是，韓國本身並無類似的法律，基於互惠主義原則，其他國家未來也可能無法再支付版權費。 業界推測，如果韓國立法保障創作者權益，每年可獲得450億韓元的版權收入，需支付的額度則僅為70億韓元。 然而，相關法案在韓國國會中討論已久，卻遲遲沒有進展。

關於《外傷重症中心》第二季，韓山李家稱已經簽約，條件與第一季相同。 韓山李家認為Netflix的交易十分公平，看到自己作品改編的影視劇獲得成功更是一種榮幸，不會就此放棄寫作：「因為我們是作家，一定會繼續寫下去。」



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