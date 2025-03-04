去年酒駕撞傷行人，《換乘戀愛2》金泰亦今正式被起訴

《換乘戀愛2》人氣出演者金泰亦去年9月酒駕撞傷行人，陸續由警察機關交由檢察機關處置，目前確定不羈押起訴。

去年9月15日凌晨5時，金泰亦於首爾江南區新沙洞酒後駕駛導致一名行人受傷，被害人受到輕微挫傷，金泰亦在事故意外後向警方承認酒後駕駛。隔月10月7日，江南警察署以其違反《道路交通法》酒駕嫌疑將其移送檢察機關。

再隔一月11月11日，金泰亦酒駕事件首次曝光，經紀公司確認為事實並表示金泰亦已深刻反省並道歉，稱金泰亦是在叫代駕過程，因停車場管理員反覆要求移動車輛才駕駛，行進間和行人發生擦撞事故。

檢察機關要求警方進行補充調查後，去年底警方再次移交首爾中央地方檢察廳持續調查，最新消息即今日，地檢刑事七部已於上月20日以違反《特定犯罪加重處罰》等相關法律（危險駕駛致傷）等罪名，對金泰亦進行不羈押起訴。

金泰亦本是模特兒及演員，戲份最多的戲是《醫療船》主演群之一「車俊英牙醫」，後來擔任咖啡師、服裝品牌設計師，200年參與《換乘戀愛2》後聲名大噪，但在酒駕事故後已未再公開露面，IG停在酒駕前一天去年9月14日。



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