去年酒驾撞伤行人，《换乘恋爱2》金泰亦今正式被起诉

《换乘恋爱2》人气出演者金泰亦去年9月酒驾撞伤行人，陆续由警察机关交由检察机关处置，目前确定不羁押起诉。

去年9月15日凌晨5时，金泰亦於首尔江南区新沙洞酒后驾驶导致一名行人受伤，被害人受到轻微挫伤，金泰亦在事故意外后向警方承认酒后驾驶。隔月10月7日，江南警察署以其违反《道路交通法》酒驾嫌疑将其移送检察机关。

再隔一月11月11日，金泰亦酒驾事件首次曝光，经纪公司确认为事实并表示金泰亦已深刻反省并道歉，称金泰亦是在叫代驾过程，因停车场管理员反覆要求移动车辆才驾驶，行进间和行人发生擦撞事故。

检察机关要求警方进行补充调查后，去年底警方再次移交首尔中央地方检察厅持续调查，最新消息即今日，地检刑事七部已於上月20日以违反《特定犯罪加重处罚》等相关法律（危险驾驶致伤）等罪名，对金泰亦进行不羁押起诉。

金泰亦本是模特儿及演员，戏份最多的戏是《医疗船》主演群之一「车俊英牙医」，后来担任咖啡师、服装品牌设计师，200年参与《换乘恋爱2》后声名大噪，但在酒驾事故后已未再公开露面，IG停在酒驾前一天去年9月14日。



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