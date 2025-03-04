【韓網熱議】「真的很帥氣的男藝人TOP3」車銀優、宋江、徐康俊！韓網友：這三個人認可、最近代表性美男

近日，有網友在 The qoo 分享「真的很帥氣的男藝人TOP3」，他提到的三位男藝人是車銀優、宋江和徐康俊。

貼文一公開立即引發熱烈討論（留言突破700則），韓網友：「這三個人真的認可...個子也都很高」、「三個人當然都很帥，我最近覺得李浚赫最帥」、「徐康俊只要有一部作品爆棚就大發了」、「直接把朴寶劍放進去當 TOP4 也行」、「徐康俊入伍後變得更帥了ㅠㅠ」、「有追加的人卻沒有減掉的人都是美男...」、「很好！三個人一起拍一部電視劇吧」、「哇～大家的想法都一樣啊！我也想到了這三個人」、「我的男友集錦」、「每次照鏡子的時候會是什麼心情呢？真的好羨慕」、「個人喜好宋江 One Top！那張臉、那身材 嗚嗚」、「一提到帥氣的代表藝人，就會首先想到車銀優」、「看整容外科男人的整容影片的話，提到他們三個的人很多」、「宋江真的是一輩子的理想型」、「這三個人就是最近代表性美男」、「以我的標準在帥氣方面只有車銀優」等等。

車銀優自從出道以來，就以帥氣的長相吸了超多粉絲，還被封為「臉蛋天才」，更有網友會說「本命是本命，車銀優是車銀優」 XD。開始以演員活動後，出演了《我的ID是江南美人》、《女神降臨》、《犬系戀人》、《美好世界》等劇，與朴恩斌搭擋的 Netflix《The Wonder Fools》預計在今年公開外，也接到「洪氏姊妹」新作出演提案。



宋江自從2017年出道以來，陸續出演《喜歡的話請響鈴》、《Sweet Home》、《無法抗拒的他》、《如蝶翩翩》、《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》和《與惡魔有約》等熱門作品，其中不少作品是通過 Netflix 在全球公開，他更被稱為「 Netflix 的兒子」。隨著作品一部一部公開，他的人氣也持續翻漲，更成為韓國年輕一代男演員中的大勢。而宋江在去年4月以陸軍現役兵身份入伍，預計在今年10月退伍。



有著「國民年下男」稱號的徐康俊，也是通過《奶酪陷阱》、《第3種魅力》、《WATCHER》、《天氣好的話，我會去找你》和《迷網追兇》不同的角色展現多樣的魅力。退伍的回歸作《臥底高中》開播後好評不斷，目前播至第4集，收視已上升到8.3%，後續劇情也讓人期待呢！



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