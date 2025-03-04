【韩网热议】「真的很帅气的男艺人TOP3」车银优、宋江、徐康俊！韩网友：这三个人认可、最近代表性美男

近日，有网友在 The qoo 分享「真的很帅气的男艺人TOP3」，他提到的三位男艺人是车银优、宋江和徐康俊。

贴文一公开立即引发热烈讨论（留言突破700则），韩网友：「这三个人真的认可...个子也都很高」、「三个人当然都很帅，我最近觉得李浚赫最帅」、「徐康俊只要有一部作品爆棚就大发了」、「直接把朴宝剑放进去当 TOP4 也行」、「徐康俊入伍后变得更帅了ㅠㅠ」、「有追加的人却没有减掉的人都是美男...」、「很好！三个人一起拍一部电视剧吧」、「哇～大家的想法都一样啊！我也想到了这三个人」、「我的男友集锦」、「每次照镜子的时候会是什么心情呢？真的好羡慕」、「个人喜好宋江 One Top！那张脸、那身材 呜呜」、「一提到帅气的代表艺人，就会首先想到车银优」、「看整容外科男人的整容影片的话，提到他们三个的人很多」、「宋江真的是一辈子的理想型」、「这三个人就是最近代表性美男」、「以我的标准在帅气方面只有车银优」等等。

车银优自从出道以来，就以帅气的长相吸了超多粉丝，还被封为「脸蛋天才」，更有网友会说「本命是本命，车银优是车银优」 XD。开始以演员活动后，出演了《我的ID是江南美人》、《女神降临》、《犬系恋人》、《美好世界》等剧，与朴恩斌搭挡的 Netflix《The Wonder Fools》预计在今年公开外，也接到「洪氏姊妹」新作出演提案。



宋江自从2017年出道以来，陆续出演《喜欢的话请响铃》、《Sweet Home》、《无法抗拒的他》、《如蝶翩翩》、《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》和《与恶魔有约》等热门作品，其中不少作品是通过 Netflix 在全球公开，他更被称为「 Netflix 的儿子」。随著作品一部一部公开，他的人气也持续翻涨，更成为韩国年轻一代男演员中的大势。而宋江在去年4月以陆军现役兵身份入伍，预计在今年10月退伍。



有著「国民年下男」称号的徐康俊，也是通过《奶酪陷阱》、《第3种魅力》、《WATCHER》、《天气好的话，我会去找你》和《迷网追凶》不同的角色展现多样的魅力。退伍的回归作《卧底高中》开播后好评不断，目前播至第4集，收视已上升到8.3%，后续剧情也让人期待呢！



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