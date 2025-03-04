《我的完美秘書》編劇：希望觀眾了解「照顧的價值」，和韓志旼李浚赫合作是福氣

由韓志旼和李浚赫主演的《我的完美秘書》結局兩週後，編劇池恩（又譯智恩）與導演咸俊浩陸續發表終映感言Q&A。

*回顧咸俊浩導演終映感言Q&A：

〈《《我的完美秘書》導演終映感言先道歉，讚韓志旼&李浚赫「夢幻組合」：我的完美主角〉‎

編劇池恩首先傳達《我的完美秘書》是「參與的所有人都一起絞盡腦汁、傾注感情製作，過程很美麗的戲劇」，團隊所有人都很完美，表示因此劇「得到了意想不到的愛」，短時間恐怕很難送走《我的完美秘書》，會永遠珍藏大家對劇的熱情支持與喜愛。

談到《我的完美秘書》誕生契機，池恩回答「我要講的是照顧的故事」，希望寫出在這越來越苛刻的世界，有人溫暖著守護對方的故事，願觀眾了解「照顧的價值」，所以透過了最適合照顧他人的單親爸爸秘書，與否定照顧價值、活在數據化世界的獵頭公司代表，他們之間的浪漫與成長故事，讓觀眾對「照顧」這件事有所思考，思考這推動世界進步的善意價值。



《我的完美秘書》是池恩首部單獨寫作的劇本，她非常感謝導演和製作團隊的支持，讓她能夠豪不動搖地創作、好好地傳達想傳達的溫暖訊息。池恩形容自己是很有福氣的人，還能和韓志旼與李浚赫兩位資深演員合作，她在過程學到很多，亦感謝兩人將角色塑造地很好，把劇本裡她未能表現出來的部分都填滿了。

對於《我的完美秘書》走出一般愛情劇窠臼，她說這是自然反應時代潮流的結果，她本身在田野調查時採訪不少獵頭公司，當中就有不少代表是女性，自己周遭也很多帥氣工作的女性代表。她點出最重要的是「智允坦率面對感情，沒有逃跑」，表示這應該是許多女性包括自己對自己的期望。而會選擇將智允設定為獵頭公司代表，她說想傳達一個人在客觀數據上（資歷與年薪）與人性價值的對比。



而恩浩一角呢？池恩回答她正希望身邊有這樣的人。「打造這樣的完美男人，他擁有日常生活中常被忽略的重要東西，親切、關懷、幽默、尊重、整理能力、共鳴能力，隨著年齡的增長，我明白這才是真正重要的價值，而且在現實中很難找到這樣的人。透過恩浩，想傳達守護這些價值而生活的人是多麼精彩。」池恩接著解釋恩浩並非天生如此，恩浩本身的童年並不順遂，是收到某人（應指智允爸爸）的善意後開始學會照顧自己，又在養育女兒小星的過程之中成為了現在的恩浩。

池恩很感謝韓志旼和李浚赫精準甚至更豐富地詮釋出筆下角色，對金度勳、金允慧、朴寶京等演員的演出亦讚譽有加，讚許金度勳與金允慧把同樣有傷痛的角色「正勛」與「秀賢」詮釋地更加可愛，而朴寶京在11集一句「因為討厭你」表現自卑感讓她感受很強烈，Peoplez員工們則讓她在追劇過程非常著迷。



最心動的場面是？池恩回答第2集餐廳戲和第5集印章戲寫出雙方互動變化，第2集智允在餐廳本能拒絕恩浩，但第5集智允卻接受了恩浩熱情的蓋章且感受到溫暖。第6集結尾在音樂廳外「眼神之吻」更是經典，池恩表示她從畫面感受到了恩浩像陽光灑向智允的瞬間，智允再也無法拒絕且意識到自己的心意，感嘆韓志旼和李浚赫完美演出了智允陷入愛情的感覺。



池恩個人最珍惜的情節則是12集的結尾，她說自己想把角色們仍好好生活的模樣展現出來，最後設計了智允和恩浩在斑馬線上相擁，「雖然戲劇到此結束了，但我認為智允和恩浩、政勛和秀賢、小星和書俊，還有Peoplez的家人，仍然在某個地方積極愛著、工作著、生活著，我會常常想念他們」。



Q&A最後池恩再次感謝觀眾的支持，「一想到真心相通就哽咽了」，也悄悄透露《我的完美秘書》最初名為「打招呼的關係」理由，她說：「記得在疲憊的一天裡，有人向我打招呼我就能得到安慰。」希望《我的完美秘書》也能成為大家日常問候之中的溫暖戲劇：「願大家能從問候中得到安慰，在生活無故感受疲憊時，偶而能想起《我的完美秘書》。」

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