《離婚保險》每月27900韓幣？！「四李」李棟旭、李光洙、李主儐和李多熙攜手開發「離婚保險」

將在31日首播的《離婚保險》由李棟旭、李光洙、李主儐和李多熙主演，講述的是保險公司革新商品開發組，爲了應對這個時代最熱門的災難「離婚保險」商品而展開的故事，是部辦公室浪漫喜劇。

公開的最新海報中，「離婚保險組」的李棟旭 李光洙、李主儐和李多熙帶著自信微笑，而李棟旭手上的保單上寫著「每月請準備27900韓幣（約台幣650元）」的字，讓人好奇他們如何給離婚這一抽象概念定價，保障第二人生和幸福。



李棟旭飾演Plus損害保險革新商品開發組保險會計師「羅基俊」，雖然看起來看起來是具備資歷和專業性的完美男人，但經歷過三次離婚，因此決定開發離婚保險。李光洙飾演性格小心謹慎、注重安全的風險調查員「安全萬」，他加入離婚保險項目，展開人生中最大的冒險。



李主儐飾演保險公司核保人「姜漢德」，長久以來一直認爲忍耐才是正確答案的人，然而在經歷離婚之後，決心成爲完全不同的人。李多熙飾演只以投資觀點看待世界的金融數學家「全娜萊」，她無法認同結婚後一定要把全部精力放在一個人的觀點，因爲價值觀的差異，在蜜月旅行剛回來就離婚了。



製作組表示：「離婚也是需要應對的災難，以奇特的想法著手離婚保險開發項目的李棟旭 李光洙、李主儐和李多熙的孤軍奮戰將精彩地展開。其中將愉快地描繪出各自有著不同故事的成年人的成長期。」

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