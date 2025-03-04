《我的完美秘书》编剧：希望观众了解「照顾的价值」，和韩志旼李浚赫合作是福气

由韩志旼和李浚赫主演的《我的完美秘书》结局两周后，编剧池恩（又译智恩）与导演咸俊浩陆续发表终映感言Q&A。

*回顾咸俊浩导演终映感言Q&A：

〈《《我的完美秘书》导演终映感言先道歉，赞韩志旼&李浚赫「梦幻组合」：我的完美主角〉‎

编剧池恩首先传达《我的完美秘书》是「参与的所有人都一起绞尽脑汁、倾注感情制作，过程很美丽的戏剧」，团队所有人都很完美，表示因此剧「得到了意想不到的爱」，短时间恐怕很难送走《我的完美秘书》，会永远珍藏大家对剧的热情支持与喜爱。

谈到《我的完美秘书》诞生契机，池恩回答「我要讲的是照顾的故事」，希望写出在这越来越苛刻的世界，有人温暖著守护对方的故事，愿观众了解「照顾的价值」，所以透过了最适合照顾他人的单亲爸爸秘书，与否定照顾价值、活在数据化世界的猎头公司代表，他们之间的浪漫与成长故事，让观众对「照顾」这件事有所思考，思考这推动世界进步的善意价值。



《我的完美秘书》是池恩首部单独写作的剧本，她非常感谢导演和制作团队的支持，让她能够豪不动摇地创作、好好地传达想传达的温暖讯息。池恩形容自己是很有福气的人，还能和韩志旼与李浚赫两位资深演员合作，她在过程学到很多，亦感谢两人将角色塑造地很好，把剧本里她未能表现出来的部分都填满了。

对於《我的完美秘书》走出一般爱情剧窠臼，她说这是自然反应时代潮流的结果，她本身在田野调查时采访不少猎头公司，当中就有不少代表是女性，自己周遭也很多帅气工作的女性代表。她点出最重要的是「智允坦率面对感情，没有逃跑」，表示这应该是许多女性包括自己对自己的期望。而会选择将智允设定为猎头公司代表，她说想传达一个人在客观数据上（资历与年薪）与人性价值的对比。



而恩浩一角呢？池恩回答她正希望身边有这样的人。「打造这样的完美男人，他拥有日常生活中常被忽略的重要东西，亲切、关怀、幽默、尊重、整理能力、共鸣能力，随著年龄的增长，我明白这才是真正重要的价值，而且在现实中很难找到这样的人。透过恩浩，想传达守护这些价值而生活的人是多么精彩。」池恩接著解释恩浩并非天生如此，恩浩本身的童年并不顺遂，是收到某人（应指智允爸爸）的善意后开始学会照顾自己，又在养育女儿小星的过程之中成为了现在的恩浩。

池恩很感谢韩志旼和李浚赫精准甚至更丰富地诠释出笔下角色，对金度勋、金允慧、朴宝京等演员的演出亦赞誉有加，赞许金度勋与金允慧把同样有伤痛的角色「正勋」与「秀贤」诠释地更加可爱，而朴宝京在11集一句「因为讨厌你」表现自卑感让她感受很强烈，Peoplez员工们则让她在追剧过程非常著迷。



最心动的场面是？池恩回答第2集餐厅戏和第5集印章戏写出双方互动变化，第2集智允在餐厅本能拒绝恩浩，但第5集智允却接受了恩浩热情的盖章且感受到温暖。第6集结尾在音乐厅外「眼神之吻」更是经典，池恩表示她从画面感受到了恩浩像阳光洒向智允的瞬间，智允再也无法拒绝且意识到自己的心意，感叹韩志旼和李浚赫完美演出了智允陷入爱情的感觉。



池恩个人最珍惜的情节则是12集的结尾，她说自己想把角色们仍好好生活的模样展现出来，最后设计了智允和恩浩在斑马线上相拥，「虽然戏剧到此结束了，但我认为智允和恩浩、政勋和秀贤、小星和书俊，还有Peoplez的家人，仍然在某个地方积极爱著、工作著、生活著，我会常常想念他们」。



Q&A最后池恩再次感谢观众的支持，「一想到真心相通就哽咽了」，也悄悄透露《我的完美秘书》最初名为「打招呼的关系」理由，她说：「记得在疲惫的一天里，有人向我打招呼我就能得到安慰。」希望《我的完美秘书》也能成为大家日常问候之中的温暖戏剧：「愿大家能从问候中得到安慰，在生活无故感受疲惫时，偶而能想起《我的完美秘书》。」

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