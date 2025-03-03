【韓網熱門】金南佶88000超值粉絲會：暢聊5小時！從傍晚聊到深夜

這算不是韓國演員史上最長的粉絲見面會？

最近有網友公開了金南佶粉絲見面會的時常，從6時5分開始，一直延續到11時10分，足足有5個小時，一個小時的近況talk、一個小時的作品討論、一個小時的歌曲talk、一個半小時的KTV，外加一個半小時與粉絲玩遊戲，而本場粉絲見面會的票價僅為88000幣韓。 有網友調侃「這麼久的話，粉絲都要去吃晚飯了」，原PO回覆：「所以一開始他就叮囑大家，不管他在做什麼，我們都不需要太在意，可以隨意去洗手間。」



韓國網友評論：

1. 羨慕

2. 大發，但感覺會餓，他本人和粉絲都會吧

3. 哇，一個人進行了5小時？

4. 如果還有零食時間，每個人給一個麵包的話就更完美了，5小時雖然很好，但感覺會很餓

5. 嗯??? 瘋了，他和粉絲體力都很好啊

6. 下次去之前，粉絲應該好好鍛鍊一下體力

7. 太實惠了，想像了一下自己和我喜歡的演員，太幸福了，即使錯過晚班車也無所謂

8. 哈哈哈哈，應該在周圍訂酒店才對

9. 他很喜歡聊天，加上粉絲很配合，非常棒

10. 沒去的粉絲應該會哭吧，太實惠了

11. 好有趣，應該會記一輩子

12. 我剛到家，因為住在其他城市，又擔心末班車取消，於是直接開車前往，粉絲會非常有趣，回家的路上一點都不覺得累，能看出他很照顧粉絲

13. 真的很棒，每個環節都填的滿滿的，如果不是因為時間太晚，感覺他還能繼續進行下去，對粉絲特別特別特別溫柔，就是因為照顧到每個人，所以才晚了

14. 衛生間想去就去嗎？？ 膀胱弱的人要怎麼辦？

15. 為了趕末班車提前出來了，超級後悔，真的很有趣， 下次我們早點開始吧

16. 下次直接午飯時間開始吧

17. 入坑2個月就去了這次的粉絲會，太幸福了

18. 我是愛豆粉，這簡直就是sm家族演唱會水準啊，瘋了瘋了，羨慕

19. 粉絲開心死了

20. 他的確很愛聊天，但也不是隨便瞎聊，而是以自己的工作為中心，第一次看到活生生的金南佶，已經是死忠粉了

原文：https://theqoo.net/square/3632815024

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