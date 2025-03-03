《Good Day》「88LINE」最終友情投票結果公開！GD＆光熙互選，給彼此的話超溫暖

2日播出的《Good Day》第3集中，「88LINE」的 GD、金秀賢、李洙赫、任時完、光熙、丁海寅以《我是SOLO》的概念爲主題，展開了第二個故事。

正式開始晚餐前，製作組要成員們進行特別任務，他們一個一個移動到廚房，進行只能選擇一種材料的「心靈感應任務」。丁海寅經過深思熟慮後選擇木炭，沒想到李洙赫也選擇了木炭，之後金秀賢拿了包飯蔬菜，任時完、光熙都拿了泡麵，最後 GD 在 Defconn 和 Code Kunst 的提示選擇肉，迎來戲劇性的飯桌 XD



在寒冷的天氣裡一起準備晚餐，他們的關係也越來越親密。還公開上週「第一印象投票」，GD 和丁海寅、光熙形成三角關係，喝酒後的光熙更是直言不諱，對沒把票投給自己的 GD 說：「哪裡有這種眼裡只有一個人的人？你去找看看。」引發所有人大爆笑，最後他們都展現了歌喉。



聚會結束後，GD 表示：「雖然只有半天的時間，但感覺已經非常熟悉，跟朋友們的化學反應比想像中還要好，即使不在節目中感覺也會經常見面。」藉著公開另一個反轉，就是...最終投票結果，GD 獲得金秀賢、李洙赫、光熙的投票，而 GD 選擇的人是光熙，最後更對他說：「光熙啊～只要你開心就好，謝謝你選擇了我，我們變親近吧！」（光熙在投票紙上寫著「你對我的照顧我都知道，我的朋友」。）



（延伸閱讀：「88LINE」真的變親近了！GD新專輯《Übermensch》試聽派對，金秀賢、丁海寅、光熙都出席！）

GD 雖然傲嬌又喜歡開光熙玩笑，但最後展現溫暖的一面，也讓觀眾紛紛直呼：「明明是綜藝敘事，爲什麼讓我哽咽了」、「看的我都想哭了，GD 真的是有罪的人...」、「光熙的話也太溫暖了 」、「兩個人都健康幸福吧」、「雖然不能經常聯繫，但是也有一直互相支持的朋友，所以莫名很感動」、「今天看了之後，感覺到了彼此都很喜歡」、「沒想到GD會選光熙，氣氛好溫暖ㅠㅠ希望兩個人能經常聯繫，變得更親近」等。

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