《Good Day》「88LINE」最终友情投票结果公开！GD＆光熙互选，给彼此的话超温暖

2日播出的《Good Day》第3集中，「88LINE」的 GD、金秀贤、李洙赫、任时完、光熙、丁海寅以《我是SOLO》的概念爲主题，展开了第二个故事。

正式开始晚餐前，制作组要成员们进行特别任务，他们一个一个移动到厨房，进行只能选择一种材料的「心灵感应任务」。丁海寅经过深思熟虑后选择木炭，没想到李洙赫也选择了木炭，之后金秀贤拿了包饭蔬菜，任时完、光熙都拿了泡面，最后 GD 在 Defconn 和 Code Kunst 的提示选择肉，迎来戏剧性的饭桌 XD



在寒冷的天气里一起准备晚餐，他们的关系也越来越亲密。还公开上周「第一印象投票」，GD 和丁海寅、光熙形成三角关系，喝酒后的光熙更是直言不讳，对没把票投给自己的 GD 说：「哪里有这种眼里只有一个人的人？你去找看看。」引发所有人大爆笑，最后他们都展现了歌喉。



聚会结束后，GD 表示：「虽然只有半天的时间，但感觉已经非常熟悉，跟朋友们的化学反应比想像中还要好，即使不在节目中感觉也会经常见面。」藉著公开另一个反转，就是...最终投票结果，GD 获得金秀贤、李洙赫、光熙的投票，而 GD 选择的人是光熙，最后更对他说：「光熙啊～只要你开心就好，谢谢你选择了我，我们变亲近吧！」（光熙在投票纸上写著「你对我的照顾我都知道，我的朋友」。）



（延伸阅读：「88LINE」真的变亲近了！GD新专辑《Übermensch》试听派对，金秀贤、丁海寅、光熙都出席！）

GD 虽然傲娇又喜欢开光熙玩笑，但最后展现温暖的一面，也让观众纷纷直呼：「明明是综艺叙事，爲什么让我哽咽了」、「看的我都想哭了，GD 真的是有罪的人...」、「光熙的话也太温暖了 」、「两个人都健康幸福吧」、「虽然不能经常联系，但是也有一直互相支持的朋友，所以莫名很感动」、「今天看了之后，感觉到了彼此都很喜欢」、「没想到GD会选光熙，气氛好温暖ㅠㅠ希望两个人能经常联系，变得更亲近」等。

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