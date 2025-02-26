「88LINE」真的變親近了！GD新專輯《Übermensch》試聽派對，金秀賢、丁海寅、光熙都出席！

時隔11年零5個月！GD（G-Dragon、權志龍）終於在25日發行第三張正規專輯《Übermensch》。

專輯的名字意味著超越的人（Beyond-Man），這是取自哲學家弗里德里希．尼采作為生活目標提出的概念。收錄了〈POWER〉、〈HOME SWEET HOME》、〈TOO BAD〉、〈DRAMA〉、〈IBELONGIIU〉、〈TAKE ME〉、〈BONAMANA〉和〈GYRO-DROP〉8首歌曲。



GD 也在同天舉行專輯試聽派對，他還通過 IG 限時動態分享人生四格照，照片中有 Code Kunst、曹世鎬、「88LINE」金秀賢、丁海寅、光熙和將在《Good Day》第3集登場的洪真慶。這讓網友紛紛直呼：「丁海寅真的是玉順啊，爲什麼這麼漂亮」、「金秀賢的臉好小啊」、「洪真慶我還以爲是什麼呢，沒想到是海帶頭」、「變親近了！太好了」、「88LINE好可愛」、「我現在看到丁海寅好像只會想起玉順」、「真的是很難一次聚在一起的頂級明星」、「希望你們以良好的關係好好相處」等等。



而「88LINE」會結識是因為 GD 爲了尋找音樂靈感，能看到金秀賢、丁海寅、任時完這幾位韓劇男神還有光熙一起出演綜藝，真的是很難得啊！雖然同齡人之間決定說平語剛開始有點尷尬，但是通過聊天也越來越親近，節目尾聲還預告讓他們驚慌失措的晚餐任務，期待《Good Day》下一集播出呢！



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