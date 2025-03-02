【韓網熱門】朴寶劍又爆美談！《青春紀錄》工作人員在《藉口罷了》最新留言

朴寶劍和IU近日做客劉在錫網綜《藉口罷了》，留言區出現了這樣一段文字：
「寶劍先生，好久不見。
我是一起拍攝《青春紀錄》的工作人員！
休息日還特地一個人搭公車過來，
帶著披薩來探班的寶劍先生。
分披薩給大家，然後聊上三個小時的寶劍先生！
（留言者後來又加了一句：自己出演的拍攝片段也會重複看好幾個小時，用心學習的寶劍先生！）
拿著小筆記本四處幫大家記下咖啡訂單的寶劍先生！
回家前主動拿起手機說一起拍照、 帶領大家的寶劍先生！
傳影片給他之後，就算郵件內容只有影片而已，
也會寫上一封長長的感謝回信的寶劍先生！
連入伍前三天都還特地過來向大家問候的寶劍先生！
像弟弟一樣總是親切地來找我們的寶劍演員，絕對無法忘記！
除此之外還有太多太多的美談，多到根本寫不完。
他是我人生中見過最善良的人，
未來應該也不會改變。
希望你能越來越好，
也希望能夠長久見到你。
真心地為你應援！ :)
在（藉口罷了）這裡也很愛吃呢
想起了盯著餅乾桶看，然後小心翼翼地問『這個可以吃嗎？』的寶劍先生kkkk
多吃點，保持健康哦！」
韓國網友留言：
1. 果然無論怎麼挖掘，都是美談啊
2. 朴寶劍做了很有朴寶劍風格的事
3. 好感動好可愛的故事
4. 不僅善良且充滿能量，好羨慕好喜歡
5. 他待人親切又溫暖，同時界限明確，絕不會缺乏主見，這點很令人舒服
6. 這些事情真的不是靠努力就能做到的ᅲᅲᅲᅲᅲ
7. 之前見過另一個劇組的美談，說突然下雨時工作人員匆忙搬運設備，朴寶劍是唯一淋著雨幫忙的演員
8. 以前跟他一起工作過，真的很善良。他不是那種軟弱無力的好人，而是內心非常堅定強大，所以更有魅力
9. 之前看到一位臨時演員的分享，說夏天在釜山室外拍《Good Boy》時天氣超熱，大家在烈日下曬得快中暑了，結果朴寶劍把自己的小風扇讓給大家用，然後就走掉了。那位臨演感動到發文分享... 真的是天使啊...
10. 最近還看到一個關於咖啡車的後記，因為拍攝地比較偏遠，寶劍跟老闆說他要出去買晚餐、問老闆想吃什麼，然後把老闆點的漢堡還是披薩買回來送給他。老闆說他第一次遇到這樣的藝人kkk
11. 想起他去咖啡廳時拔走桌板的事件kkk
12. 以前我還懷疑他是假裝善良，但這麼多年來所有人都在講他的好話，那他一定是真的善良的人
13. 我覺得他是真心喜歡人的類型，所以不太能獨自行動kkk他總是想跟別人分享感受，同時又不會強迫別人，真的很溫暖
14. 對工作人員好的藝人最棒了
15. 寶劍啊... 你的翅膀放在哪了？偷偷告訴姐姐一下吧... 沒有要藏起來，只是想幫你守護...
16. 這個人太完美了，缺乏污點... 沒辦法了，我願意成為那個污點
出處：https://theqoo.net/hot/3631482605
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