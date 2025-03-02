【韓網熱門】朴寶劍又爆美談！《青春紀錄》工作人員在《藉口罷了》最新留言

朴寶劍和IU近日做客劉在錫網綜《藉口罷了》，留言區出現了這樣一段文字：

「寶劍先生，好久不見。

我是一起拍攝《青春紀錄》的工作人員！

休息日還特地一個人搭公車過來，

帶著披薩來探班的寶劍先生。

分披薩給大家，然後聊上三個小時的寶劍先生！

（留言者後來又加了一句：自己出演的拍攝片段也會重複看好幾個小時，用心學習的寶劍先生！）

拿著小筆記本四處幫大家記下咖啡訂單的寶劍先生！

回家前主動拿起手機說一起拍照、 帶領大家的寶劍先生！

傳影片給他之後，就算郵件內容只有影片而已，

也會寫上一封長長的感謝回信的寶劍先生！

連入伍前三天都還特地過來向大家問候的寶劍先生！

像弟弟一樣總是親切地來找我們的寶劍演員，絕對無法忘記！

除此之外還有太多太多的美談，多到根本寫不完。

他是我人生中見過最善良的人，

未來應該也不會改變。

希望你能越來越好，

也希望能夠長久見到你。

真心地為你應援！ :)

在（藉口罷了）這裡也很愛吃呢

想起了盯著餅乾桶看，然後小心翼翼地問『這個可以吃嗎？』的寶劍先生kkkk

多吃點，保持健康哦！」



韓國網友留言：

1. 果然無論怎麼挖掘，都是美談啊

2. 朴寶劍做了很有朴寶劍風格的事

3. 好感動好可愛的故事

4. 不僅善良且充滿能量，好羨慕好喜歡

5. 他待人親切又溫暖，同時界限明確，絕不會缺乏主見，這點很令人舒服

6. 這些事情真的不是靠努力就能做到的ᅲᅲᅲᅲᅲ

7. 之前見過另一個劇組的美談，說突然下雨時工作人員匆忙搬運設備，朴寶劍是唯一淋著雨幫忙的演員

8. 以前跟他一起工作過，真的很善良。他不是那種軟弱無力的好人，而是內心非常堅定強大，所以更有魅力



9. 之前看到一位臨時演員的分享，說夏天在釜山室外拍《Good Boy》時天氣超熱，大家在烈日下曬得快中暑了，結果朴寶劍把自己的小風扇讓給大家用，然後就走掉了。那位臨演感動到發文分享... 真的是天使啊...

10. 最近還看到一個關於咖啡車的後記，因為拍攝地比較偏遠，寶劍跟老闆說他要出去買晚餐、問老闆想吃什麼，然後把老闆點的漢堡還是披薩買回來送給他。老闆說他第一次遇到這樣的藝人kkk

11. 想起他去咖啡廳時拔走桌板的事件kkk

12. 以前我還懷疑他是假裝善良，但這麼多年來所有人都在講他的好話，那他一定是真的善良的人

13. 我覺得他是真心喜歡人的類型，所以不太能獨自行動kkk他總是想跟別人分享感受，同時又不會強迫別人，真的很溫暖

14. 對工作人員好的藝人最棒了

15. 寶劍啊... 你的翅膀放在哪了？偷偷告訴姐姐一下吧... 沒有要藏起來，只是想幫你守護...

16. 這個人太完美了，缺乏污點... 沒辦法了，我願意成為那個污點

出處：https://theqoo.net/hot/3631482605

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