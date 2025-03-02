【韩网热门】朴宝剑又爆美谈！《青春纪录》工作人员在《藉口罢了》最新留言

朴宝剑和IU近日做客刘在锡网综《藉口罢了》，留言区出现了这样一段文字：

「宝剑先生，好久不见。

我是一起拍摄《青春纪录》的工作人员！

休息日还特地一个人搭公车过来，

带著披萨来探班的宝剑先生。

分披萨给大家，然后聊上三个小时的宝剑先生！

（留言者后来又加了一句：自己出演的拍摄片段也会重复看好几个小时，用心学习的宝剑先生！）

拿著小笔记本四处帮大家记下咖啡订单的宝剑先生！

回家前主动拿起手机说一起拍照、 带领大家的宝剑先生！

传影片给他之后，就算邮件内容只有影片而已，

也会写上一封长长的感谢回信的宝剑先生！

连入伍前三天都还特地过来向大家问候的宝剑先生！

像弟弟一样总是亲切地来找我们的宝剑演员，绝对无法忘记！

除此之外还有太多太多的美谈，多到根本写不完。

他是我人生中见过最善良的人，

未来应该也不会改变。

希望你能越来越好，

也希望能够长久见到你。

真心地为你应援！ :)

在（藉口罢了）这里也很爱吃呢

想起了盯著饼干桶看，然后小心翼翼地问『这个可以吃吗？』的宝剑先生kkkk

多吃点，保持健康哦！」



韩国网友留言：

1. 果然无论怎么挖掘，都是美谈啊

2. 朴宝剑做了很有朴宝剑风格的事

3. 好感动好可爱的故事

4. 不仅善良且充满能量，好羡慕好喜欢

5. 他待人亲切又温暖，同时界限明确，绝不会缺乏主见，这点很令人舒服

6. 这些事情真的不是靠努力就能做到的ᅲᅲᅲᅲᅲ

7. 之前见过另一个剧组的美谈，说突然下雨时工作人员匆忙搬运设备，朴宝剑是唯一淋著雨帮忙的演员

8. 以前跟他一起工作过，真的很善良。他不是那种软弱无力的好人，而是内心非常坚定强大，所以更有魅力



9. 之前看到一位临时演员的分享，说夏天在釜山室外拍《Good Boy》时天气超热，大家在烈日下晒得快中暑了，结果朴宝剑把自己的小风扇让给大家用，然后就走掉了。那位临演感动到发文分享... 真的是天使啊...

10. 最近还看到一个关於咖啡车的后记，因为拍摄地比较偏远，宝剑跟老板说他要出去买晚餐、问老板想吃什么，然后把老板点的汉堡还是披萨买回来送给他。老板说他第一次遇到这样的艺人kkk

11. 想起他去咖啡厅时拔走桌板的事件kkk

12. 以前我还怀疑他是假装善良，但这么多年来所有人都在讲他的好话，那他一定是真的善良的人

13. 我觉得他是真心喜欢人的类型，所以不太能独自行动kkk他总是想跟别人分享感受，同时又不会强迫别人，真的很温暖

14. 对工作人员好的艺人最棒了

15. 宝剑啊... 你的翅膀放在哪了？偷偷告诉姐姐一下吧... 没有要藏起来，只是想帮你守护...

16. 这个人太完美了，缺乏污点... 没办法了，我愿意成为那个污点

出处：https://theqoo.net/hot/3631482605

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