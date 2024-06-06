【韓網熱門】朴寶劍在咖啡廳拔走桌板事件

*原標題：朴寶劍來過我從前工作的咖啡廳...

韓網友分享了在咖啡廳兼職時遇到朴寶劍的趣事：「他當時坐在戶外的鐵桌子座位（宜家那種小小的、桌板容易分離的桌子），離開時把桌板整個拔起來拿到收銀台（?? 第一次見到這樣的客人）。 我說這是桌子，他非常驚慌地道歉說以為是托盤，趕忙拿回去了。真的印象很深。」



當時的對話：

「啊，這個... 是您拿過來的嗎？

啊... 不是應該拿過來的嗎？

這是桌子...

啊... 對不起」

大概這樣。 總之是非常有禮貌、很愛笑、很神奇的人。



就是這種桌子kkk



韓國網友評論：

1. 力氣還挺大kkk

2. ᄂᄋᄀ 居然拔起來了???

3. 善良但力氣很大的客人kkk

4. 不太聰明但人很好的朋友kkk

5. 他可能在想：這家店的托盤有點重啊kkk

6. 啊瘋了... 超想看他當時驚慌的模樣

7. 這件事放在朴寶劍身上就很合理kkk

8. 拔下桌板這種事不管誰做都會記一輩子吧，何況是朴寶劍，更忘不掉了kkk

9. 那個桌子的設計就是可以兼用做托盤kk總之寶劍很可愛

10. 桌子的外觀確實值得誤解kkk

11. 我還想桌板怎麼能提起來？ 看到照片理解了kkk

12. 拿起桌板我還能理解，但拿起來之後看到剩餘的形態？ 不會想放回去嗎kkk

13. 我覺得這件事，桌子也有錯kkk

14. 我朋友工作經常接觸藝人，見過朴寶劍後說他超級親切... 我也在寶劍來我公司拍攝時去看了，拍完離開的時候我大喊「好帥啊」，他被經紀人拖走還堅持後退一步跟我道別。

出處：https：//theqoo.net/hot/3264357299

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