回歸綜藝滿滿！GD將出演《IU's Palette》與IU夢幻合體，洪錫天也邀請GD出演《寶石盒》稱「這不是誰都能來的節目」

「K-POP王者」GD 在25日發行第三張正規專輯《Übermensch》，近日他也活躍在《Good Day》、《龍塔羅》等綜藝。

據韓媒 tenasia 報導，GD 在28日錄製了 IU 主持的《IU's Palette》。GD 在2017年參與 IU 熱門歌曲〈Palette〉的 Feat. 和 Rap 製作。之後兩人都曾當過對方的演唱會嘉賓，去年 GD 也有去看 IU 的演唱會，以歌謠界前後輩保持著溫暖的友誼。而他們會在節目中聊些什麼？演唱對方的什麼歌曲，讓許多粉絲相當期待。



另外，洪錫天也在 IG 邀請 GD 出演《洪錫天的寶石盒》，他寫下：「GD 你永遠是我的寶石和繆思，不要只去龍真那裡，也來《寶石盒》吧！你不怎麼適合《龍塔羅》，更適合《寶石盒》。還記得在曹世鎬的婚禮上，我說過無論何時你和太陽都是我的寶石，還記得吧？連孫錫久都想出演了ㅠㅠ這也不是誰都能出演的節目，就算曹世鎬和李龍真想來都沒辦法，志龍啊一定要來一次。這次回歸歌曲、時尚和舞台都特別完美，說你是最棒的呀！我會等著你的。」表達對 GD 的愛意。



結果...這則貼文真的被 GD 看到啦！他也在底下留言「誒誒誒？！」洪錫天又回覆他：「哦莫納～如果 GD Nim 還不出演 《寶石盒》的話還算什麼《寶石盒》，只有你來了才是真正的《寶石盒》 ，plz !!!!!!!!!!!」那就一起期待 GD 會不會出演囉！



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