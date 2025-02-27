「黃金身材+最美臉孔」NANA有望加盟Netflix 19禁劇集《醜聞》，搭檔孫藝真&池昌旭！新片《全知讀者視角》7月上映

今日據韓媒，演員NANA將加盟由孫藝真和池昌旭擔任主演、翻拍自同名電影的Netflix新劇《醜聞》。 對此，NANA所屬社回應稱「正在積極考慮」。

《醜聞》翻拍自2003年上映的李在容導演電影《醜聞—朝鮮男女相悅之事》，電影講述朝鮮時代頂級妖婦趙氏夫人與風流才子趙元，為了讓貞節女子叔夫人墮落而展開大膽愛情遊戲的故事。 這部作品是1782年發表的法國小說《危險關係》的朝鮮時代版本，即使被評為青少年禁止觀看等級，仍吸引超過350萬觀眾，取得票房成功。



在新版本的《醜聞》中，娜娜接到的角色是叔夫人，一位守寡九年的女子，該角色在原作中由全度妍飾演。



此前，孫藝珍、池昌旭、韓善伙已確定出演。 孫藝珍將飾演趙氏夫人（原作由李美淑飾演），池昌旭則將飾演趙元（原作由裴勇俊飾演），韓善夥則將以原作中並不存在的全新角色登場。

劇版《醜聞》由《快樂到死》《摩登男孩》《蘿莉塔：情陷謬思》《柳烈的音樂專輯》導演鄭址宇執導，並由製作過《絕對味覺情人》《變身機長》等電影的公司Movie Rock製作，預計3月底至4月初開機。

此外，NANA在2023年的Netflix劇集《天外謎蹤》《假面女郎》展現出色演技，擔任主演的人氣網路小說改編電影《全知讀者視角》將於今年7月上映。



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