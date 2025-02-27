薪水翻20倍！韩国啦啦队员自曝来台发展动力：辛苦但获得「金融治疗」，睡到一半也笑醒

近几年越来越多韩国啦啦队女神转来台湾发展，其中两位啦啦队员金渡娥和裴垂铉做客YTR节目时透露了其中原因，网友纷纷表示相当有说服力XD

目前在台湾发展的韩籍啦啦队员加起来已有11人，连「三振舞」李珠珢也在去年来台演出，收获大量关注和人气。



昨日，韩国啦啦队员金渡娥和裴垂铉做客YouTube频道「스포츠N플러스」，分享啦啦队文化和工作中的趣事与辛苦。 主持人提到台湾的啦啦队市场比韩国更大，韩国啦啦队员在台湾往往获得堪比偶像艺人的待遇，薪水是否也更高呢？

金渡娥给出肯定回答：「虽然每个人不尽相同，但在做相同工作量的情况下，收入至少高20倍。」金渡娥解释道，比赛本身的薪水差异不大，但能接到广告、活动、电视节目等很多工作机会，举例来说，同样是15到20分钟的公演活动，台湾给的薪水是韩国的10倍以上。 裴垂铉补充道，不是每个活动有如此丰厚的回报，而且更高薪水也意味著啦啦队员要给出更认真的表现，此外出道越久、知名度越高收入水平也会更高。



主持人感慨就算经常飞来飞去辛苦出差、双眼布满红血丝，也一定很有动力，用她们自己的话说就是「获得了金融治疗」XD金渡娥笑称，即便睡觉睡到一半，看一眼存摺也会笑出来。



有韩国网友分析韩籍啦啦队在台湾受欢迎的原因，首先台湾本土娱乐市场有限、不足以支撑偶像体系，同时体育赛事十分丰富，所以演艺企划公司比起冒险打造女团更愿意投资啦啦队，造成啦啦队员有成为明星的职业上升空间。 其次，韩国啦啦队在本土受制於大量偶像团，市场需求和待遇相对受限，但培训体系与偶像团相似、外形舞蹈实力也不错，所以来到台湾就格外吸引关注。

韩国网友纷纷对金渡娥和裴垂铉表示理解赞同：「相差20倍当然要去」「啦啦队的职业寿命很短，当然要快速赚钱」「在韩国连最低薪资都赚不到」「去台湾旅游时在西门町看到很多扛著摄影大炮的人，我还以为在拍台湾艺人，原来是韩国啦啦队，感觉很神奇」「台湾啦啦队员比棒球选手人气更高kkk」「 他们给的钱太多了，无法拒绝...」「钱只是一方面，又有艺人待遇又能赚大钱，跟韩国根本无法相比」。



▽金渡娥是1994年出生、2018年出道，裴垂铉1984年出生、2002年出道，去年曾出演刘在锡的谈话综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK》。两位都是现役啦啦队员，可以欣赏她们在球场上的迷人风采：



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