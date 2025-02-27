繼Super Junior李東海，劉在錫也答不出Faker！？金鍾國&池錫辰也各種臉盲

「Faker」李相赫是韓國甚至全球《英雄聯盟》（LOL）頂級職業選手，是「LOL傳奇」，在韓國應是無人知曉，但卻有兩個藝人喊不出他名字鬧笑話XD！

先回顧羅PD做客Super Junior團體綜藝《Super Junior - SJ 3.0》，Super Junior成員們挑戰他的招牌遊戲「人物Quiz」，東海認不出Faker很老實地問：「誰？」利特很激動：「Faker！Faker！」神童掩嘴很緊張撇清：「喔我不知道（他怎麼這樣），怎麼辦怎麼辦……」



東海還想解釋：「不是藝人吧？」羅PD還想鬧大(?)：「現在是無視Faker嗎？」李東海再問：「所以他是誰？」銀赫要他趕快閉嘴！神童緊急說明Faker是和BTS、孫興慜齊名的三大韓國代表性人物，東海這才說：「我完全不懂遊戲……」



要知道，羅PD的人物Quiz常常發生名人認不得其他名人的窘況，大部分答不出來的人都怕得罪人著急道歉，東海反應完全不一樣啊XDD，這件事傳開後，網友笑說「是真的很擔心才說『別說了』，太搞笑」、「大家的反應都是真的」、「怕朋友出事狂勸阻的友情啊」。

最近又有人差點答不出Faker了，還是「大神」劉在錫！《Running Man》最新一集，劉在錫看著Faker卻一時忘了他名字，其他人都很問號，劉在錫還很著急說他上過《劉QUIZ ON THE BLOCK》、跟他很熟，其他人開始落井下石「現在完蛋了」、「讓他完蛋吧」……幸好還是答出來了。



網友覺得最好笑的是劉在錫緊張的神情，還有其他成員抓到他把柄的樣子，也有人說劉在錫大概是遊戲恐慌症又發作了，不過一面說很熟一面卻答不出來真的很搞笑。而和劉在錫一樣陷入危機的還有金鍾國和池錫辰，金鍾國答題時總是很老實地說「誰啊」、「這人第一看」，琴世祿、姜漢娜、金裕貞、張娜拉、SEVENTEEN Hoshi他都一度認不得！池錫辰可能好一點，認不出朴寶英與足球名將曹圭成。



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