金鍾國挖出Dior鞋還不曉得寶弼PD送的，差點引戰爭！寶弼那句「我好難過」言猶在耳XD

《Running Man》最新一集是整理金鍾國家，這才曝光金鍾國「囤物」多嚴重，除了收集一堆可能一輩子用不完的袋子之外，他的家還能挖出相當多沒使用過的寶物！

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‎〈比《熊孩子》更熊孩子的內容！《Running Man》金鍾國囤物太嚴重，東西過期好幾年〉‎

金鍾國當天挖出來的寶貝，最有話題的絕對是Dior鞋子，他直接拿給池錫辰送給他，結果池錫辰拿出卡片來唸，唸到一半就被金鍾國拿去：「你是誰啊？……這是寶弼送我的！」原來是大家都熟悉的老朋友《RM》前PD「寶弼PD」！



金鍾國一臉很心虛(?)，劉在錫等人開始鼓譟怎麼沒送給自己，金鍾國才說這是他去寶弼PD婚禮唱祝歌才得到的回禮，而據寶弼PD婚禮舉行的時間，禮物已塵封六年未打開！金鍾國這才放心送給池錫辰，因為他自己訂了標準禮物要放五年以上才能轉送。池錫辰和劉在錫便開始對鏡頭喊話，池錫辰忙著試穿的同時開心不已道謝。字幕最後疑透露寶弼PD親自要求金鍾國至少保留卡片呢！



觀眾看完這集，彷彿都聽見寶弼PD之前對李光洙說的名言「我好難過了」XDDD，大家也很想念寶弼啊！



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‎〈《Running Man》每次都在期待的「在錫整光洙」vs「寶弼整光洙」合集影片又要新增了〉‎

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