金钟国挖出Dior鞋还不晓得宝弼PD送的，差点引战争！宝弼那句「我好难过」言犹在耳XD

《Running Man》最新一集是整理金钟国家，这才曝光金钟国「囤物」多严重，除了收集一堆可能一辈子用不完的袋子之外，他的家还能挖出相当多没使用过的宝物！

*先前报导：

‎〈比《熊孩子》更熊孩子的内容！《Running Man》金钟国囤物太严重，东西过期好几年〉‎

金钟国当天挖出来的宝贝，最有话题的绝对是Dior鞋子，他直接拿给池锡辰送给他，结果池锡辰拿出卡片来念，念到一半就被金钟国拿去：「你是谁啊？……这是宝弼送我的！」原来是大家都熟悉的老朋友《RM》前PD「宝弼PD」！



金钟国一脸很心虚(?)，刘在锡等人开始鼓噪怎么没送给自己，金钟国才说这是他去宝弼PD婚礼唱祝歌才得到的回礼，而据宝弼PD婚礼举行的时间，礼物已尘封六年未打开！金钟国这才放心送给池锡辰，因为他自己订了标准礼物要放五年以上才能转送。池锡辰和刘在锡便开始对镜头喊话，池锡辰忙著试穿的同时开心不已道谢。字幕最后疑透露宝弼PD亲自要求金钟国至少保留卡片呢！



观众看完这集，彷佛都听见宝弼PD之前对李光洙说的名言「我好难过了」XDDD，大家也很想念宝弼啊！



*先前报导：

‎〈《Running Man》每次都在期待的「在锡整光洙」vs「宝弼整光洙」合集影片又要新增了〉‎

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