[推薦]《殺人預言》河正宇為戲增胖演出無表情復仇者！溺愛胞弟到殺無赦～

由河正宇與金南佶共同演出的電影新作《殺人預言》2月27日在台上映，劇情描述已經金盆洗手不混黑社會的敏泰，突然聯絡不上弟弟錫泰而最終得到了弟弟已死亡的消息，沒想到一切竟與一本暢銷小說的情節不謀而合，究竟兇手是否也是小說中指出的那一位？

《殺人預言》中河正宇演出的就是哥哥敏泰，他將弟弟錫泰帶入了黑道組織，就連弟弟的房租也是哥哥在繳，無能又染毒的弟弟出了事情只會打電話請哥哥來處理，敏泰對弟弟的溺愛也就是不問理由直接尋仇，只要任何人對弟弟不利就由他出面。弟弟在一通電話後突然失聯，也讓敏泰開始四處找尋，接著被警方通知前往認屍，確認弟弟已身亡之後，他開始循線一一調查可能殺害弟弟的兇手。



除了敏泰獨自循線追查以外，警方也正在調查此命案，再加上敏泰與錫泰所屬的組織似乎也知道些什麼，有許多人都正在追查錫泰生前接觸的對象，這時大家也發現一部暢銷小說，其中描述的故事與錫泰的生活不謀而合，但在小說中錫泰被同居女友給殺害，究竟這個結局是作家自己杜撰的？還是作家透過當事者的訪談所記錄下來的呢？而作家金南佶也為了保護被害者而加入了追擊的行列，這位女子也開始了逃亡之路。究竟最後是由誰先找到嫌疑同居女子？他真的殺害了錫泰嗎？



《殺人預言》片中河正宇有許多動作戲碼，而他在劇中的設定是工人，後背包中總是隨身攜帶著L型鐵管，也是他一言不和就動手向對方頭上砸的重要武器。河正宇也為了讓自己看起來面無表情，並且看上去過著不修邊幅的生活，增重到近90公斤，不顧一切追擊著所有可能的人事物，只要擋他的路就會直接鐵管伺候。



金南佶所飾演的暢銷作家則是相當神秘，他在校園內也曾對自己的作品進行剖析導讀，而他的作品「白夜」是透過了與該女子的多次訪談，了解她的心境以及生活上所遇到的難處，也將許多真實狀況寫入了小說，引發河正宇以及警方的關注。而作家也相當在意女子的安危，希望自己能夠更早一步找到她。於是警方、黑社會組織、作家以及河正宇四方全部都在尋找這位關鍵的女子，最終到底誰是真兇，就請大家到戲院確認。《殺人預言》2月27日起全台上映。



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