劉在錫在《藉口GO》預言成功！李浚赫真的成為連鎖咖啡店品牌代言人，網友：「果然是劉大神啊～」

咖啡連鎖品牌 ANGELINUS 確定選定李浚赫成為品牌代言人。而李浚赫和韓志旼之前出演《藉口GO》時，劉在錫就提到這品牌！

節目中，李浚赫被問到粉絲幫他取的外號，劉在錫說：「應該會有『王子』之類的吧？你有點王子的面相。」李浚赫就說：「其實粉絲們給我取的外號中，有一個讓我感到很累，那就是『牛奶香草天使』，我真的覺得這個太過分了，我忍受不了。」聽到李浚赫的外號後，劉在錫、曹世鎬、韓志旼直接大笑 XD



尷尬的李浚赫還拜託劉在錫幫他取一個新的外號，結果……劉在錫說：「外號也不是隨便取的，我也不是無緣無故地有了『蚱蜢』的外號。」用堅定的態度表示「牛奶香草天使」真的取的很好！之後……劉在錫又說：「咖啡也不是來自其他地方，而是來自 ANGELINUS。」對此，曹世鎬表示：「以後要是浚赫拍個咖啡廣告，出現『牛奶香草天使』的話，真的感覺會很好喝！雖然是牛奶香草的味道，但是又能感受到天使的溫暖。」劉在錫又說：「真的有可能……ANGELINUS 會來聯繫你。」



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今天（27）李浚赫確定被選為 ANGELINUS 品牌代言人的消息公開，相關影片再次受到關注。韓網友說「李浚赫害羞的臉歷歷在目」、「真的好厲害啊，就像劉在錫說的那樣」、「劉在錫很會預言啊嘿嘿嘿」、「劉在錫說的又實現了啊！《劉QUIZ》的時候說和室長很般配，這次劉恩浩室長之後不是很成功嘛」、「想聽一下成爲 ANGELINUS 代言人的感想 」、「看來要給要給劉在錫很多優惠券啊」、「感覺看到這個報導，劉在錫會笑得合不攏嘴」、「劉大神說了算，就成真了」、「很好奇廣告幕後花絮影片！本人一聽到這話就心驚膽戰，非常好奇專業和認清現實的過程 顆顆顆」等等。



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