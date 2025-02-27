徐仁國♥鄭恩地公開Lovestagram！tvN 經典韓劇《請回答1997》後時隔13年螢幕CP再度合體啦～

經典韓劇《請回答1997》的徐仁國和鄭恩地在IG上公開了「特別信號」讓粉絲們心動不已！！網：「是〈All For You〉2.0嗎？」、「太明目張膽了吧XD」

27日凌晨，徐仁國和鄭恩地的官方IG各自上傳了一張照片，引發關注。照片中的他們是在同一空間、以相似角度拍攝的，手拿著相機，面帶微笑。兩人還穿著牛仔褲、襯衫搭配針織毛衣的「擺明就是情侶裝」，讓粉絲們相當興奮。



特別是，徐仁國和鄭恩地還在照片配文中添加了意味深長的表情符號。徐仁國用了麥克風和問號的圖案，鄭恩地則在問號後面加上了「X」，在驚嘆號後面加了「O」，引發了更多好奇。

徐仁國和鄭恩地曾在 2012 年播出的 tvN 熱門電視劇《請回答1997》中，分別飾演尹允宰和成詩媛，展現了甜蜜的浪漫化學反應。播出當時，兩人的螢幕情侶組合形象，獲得了無數劇迷的喜愛。



此外，《請回答1997》的 OST〈All For You〉，由徐仁國和鄭恩地一起演唱，時隔 13 年依然被視為「傳奇合唱曲」，廣受大眾喜愛。兩人本職都是歌手，不僅歌唱實力出眾，劇中的化學反應更是讓粉絲們「深度入戲」。



兩人上傳了如同合作預告般的意味深長照片，迅速引發國內外粉絲的熱烈反應。一些網友更是喊話：「快發新歌！」期待兩人繼〈All For You〉之後再次推出合唱的新作品。



不過，早前徐仁國的官方 YouTube 頻道上曾發佈公告表示：「徐仁國與超·特·級嘉賓的《跳過間奏》將久違回歸！兩人的共通點就是純度 100% 的大寫 T（思考型）！因此，我們將小規模進行『T 的煩惱諮詢室』。需要 T 式解決方法的朋友們都來吧！」據悉，徐仁國和鄭恩地都被認為是 INTP 性格類型，因此這篇公告也被推測為暗示節目的嘉賓正是鄭恩地的「線索」。

大家是不是很期待兩人久違的合體呢？

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