徐仁国♥郑恩地公开Lovestagram！tvN 经典韩剧《请回答1997》后时隔13年萤幕CP再度合体啦～

经典韩剧《请回答1997》的徐仁国和郑恩地在IG上公开了「特别信号」让粉丝们心动不已！！网：「是〈All For You〉2.0吗？」、「太明目张胆了吧XD」

27日凌晨，徐仁国和郑恩地的官方IG各自上传了一张照片，引发关注。照片中的他们是在同一空间、以相似角度拍摄的，手拿著相机，面带微笑。两人还穿著牛仔裤、衬衫搭配针织毛衣的「摆明就是情侣装」，让粉丝们相当兴奋。



特别是，徐仁国和郑恩地还在照片配文中添加了意味深长的表情符号。徐仁国用了麦克风和问号的图案，郑恩地则在问号后面加上了「X」，在惊叹号后面加了「O」，引发了更多好奇。

徐仁国和郑恩地曾在 2012 年播出的 tvN 热门电视剧《请回答1997》中，分别饰演尹允宰和成诗媛，展现了甜蜜的浪漫化学反应。播出当时，两人的萤幕情侣组合形象，获得了无数剧迷的喜爱。



此外，《请回答1997》的 OST〈All For You〉，由徐仁国和郑恩地一起演唱，时隔 13 年依然被视为「传奇合唱曲」，广受大众喜爱。两人本职都是歌手，不仅歌唱实力出众，剧中的化学反应更是让粉丝们「深度入戏」。



两人上传了如同合作预告般的意味深长照片，迅速引发国内外粉丝的热烈反应。一些网友更是喊话：「快发新歌！」期待两人继〈All For You〉之后再次推出合唱的新作品。



不过，早前徐仁国的官方 YouTube 频道上曾发布公告表示：「徐仁国与超・特・级嘉宾的《跳过间奏》将久违回归！两人的共通点就是纯度 100% 的大写 T（思考型）！因此，我们将小规模进行『T 的烦恼谘询室』。需要 T 式解决方法的朋友们都来吧！」据悉，徐仁国和郑恩地都被认为是 INTP 性格类型，因此这篇公告也被推测为暗示节目的嘉宾正是郑恩地的「线索」。

大家是不是很期待两人久违的合体呢？

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